HABER

Şehit aileleri, Barış Harekâtı'nın yıl dönümünde bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 15:58 | Son Güncelleme

KIBRIS Barış Harekâtı'nın 44'üncü yılında, şehit aileleri, harekât sırasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı Beşparmak Dağları Atak Tepe'de bir araya geldi.

Nuri PİR- Akif ÖZDEMİR- Sefa KARAHASAN/GİRNE, (DHA) - KIBRIS Barış Harekâtı'nın 44'üncü yılında, şehit aileleri, harekât sırasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı Beşparmak Dağları Atak Tepe'de bir araya geldi. Barış Harekâtı sırasında Türkiye ile iletişim kurmak için Saint Hillarion Kalesi'nin de bulunduğu Atak Tepe'ye telefon istasyonu kurmak için çıktıkları sırada şehit olan Muharebe Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Gümüş, Muharebe Çavuş Zeki Alpsoley ve Muharebe Onbaşı Ülkü Akbulut'un aileleri, 44 yıl sonra bir araya geldi. Kıbrıs Araştırmacısı ve Kıbrıs Şehitleri Anma Platformu Başkanı Hasan Taş, Atak Tepe'de yaşananlarla ilgili olarak, 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece önemli bir mücadele verildiğini söyledi. Şehit Astsubay Bayram Gümüş'ün oğlu Ali Gümüş ise babasının kahramanca savaştığını ancak Rumlar tarafından hunharca katledildiğini kaydetti. Ali Gümüş, "Savaşın da bir namusu vardır. Burada savaş suçu işlendi. Babama ve kahraman iki askere yapılan işkencelerin hesabını soramıyoruz" dedi. Muteber Gümüş ise eşi Astsubay Bayram Gümüş'ün şehit edildiği yere gelmenin kendisi için zor olduğunu, çok acılar çektiklerini söyledi. Şehidin kızı Serpil Tıkıç, babası ile gurur duyduğunu ifade etti. Şehit Zeki Alpsoley'in annesi Şükriye Alpsoley yaşadığı hüznü dile getirirken, Şehit Ülkü Akbulut'un ağabeyi Adil Akbulut, Kıbrıs'ta barış için mücadele verildiğini hatırlattı. Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Gazi Adil Çümen de Atak Tepe'de zorlu bir mücadele verildiğini anlattı.

PARTNERAdnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...Adnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...
AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiasıAK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası
Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Son dakika! Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

Son dakika! Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.