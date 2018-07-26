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Şehit aileleri, çocuklarının görev yaptığı üs bölgesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:46 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de 2016 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal'ın (24) annesi Bağdagül Bozkurt ile Piyade Uzman Onbaşı Orçun Kubat'ın (27) anne ve babası, çocuklarının görev yaptığı üs bölgesini ziyaret etti.

Şehit aileleri, çocuklarının görev yaptığı üs bölgesini ziyaret etti

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- HAKKARİ'de 2016 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal'ın (24) annesi Bağdagül Bozkurt ile Piyade Uzman Onbaşı Orçun Kubat'ın (27) anne ve babası, çocuklarının görev yaptığı üs bölgesini ziyaret etti.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede; 2016 yılında Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal ile Piyade Uzman Onbaşı Orçun Kubat'ın anne ve babasının çocuklarının görev yaptığı üs bölgesini ziyaret ettiği bildirildi. Açıklamada, her iki ailenin de evlatlarının silah arkadaşları tarafından ağırlandığı ve ailelerin çocuklarının dinlendiği koğuşunda, nöbet beklediği mevzide, yemek yediği yemekhanede zaman geçirme fırsatı bulduğu belirtildi.
Açıklamada her iki şehidin hikayesine de yer verildi. Şehit Uzman Çavuş Tunahan Kartal'ın yüreği vatan sevdasıyla dolu bir Türk askeri olduğu ve annesinden habersiz girdiği uzman çavuşluk sınavını kazandığı anlatıldı. Ayrıca, şehit Kartal'ın en büyük hayalinin sevdiği kız ile evlenmek ve onu tek başına büyük fedakârlıklarla büyüten annesine bir ev almak olduğu bildirildi.
Uzman Onbaşı Orçun Kubat'ın ise düğün hazırlığı yaparken şehit olduğu ve doğum yeri Adana ile memleketi Malatya'da bulunan iki okulda adının yaşamaya devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit aileleri, çocuklarının görev yaptığı üs bölgesini ziyaret ettiŞehit aileleri, çocuklarının görev yaptığı üs bölgesini ziyaret ettiŞehit aileleri, çocuklarının görev yaptığı üs bölgesini ziyaret ettiŞehit aileleri, çocuklarının görev yaptığı üs bölgesini ziyaret etti

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