Şehit Aileleri Dernek Başkanı Hızal: Bedelli askerlik, ülkenin menfaatine olacak

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, bedelli askerliğe olumlu baktıklarını belirterek, gazi çocuklarının ise askerlikten muaf tutulmasını istedi. Hızal, bedelli askerliğin ülkenin ve milletin menfaatine olacağını söyledi.
Ak Parti tarafından bedelli askerlik ile ilgili teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, dernek binasında basın toplantısı düzenledi. Hızal çıkarılacak olan bedelli askerliğin ülkenin ve milletin menfaatine olacağını belirtti. Hızal, "Bu milletin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, profesyonel askerliğe geçiş konusunda adımların atılması bizleri memnun etmektedir. Geçtiğimiz Fırat Kalkanı'nda, Afrin Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimize alınan er ve erbaşlarımızın ne kadar tecrübeli ve donanımlı olmaları ordumuzu güçlendirmiş ve bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere korku vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin menfaatleri doğrultusunda alınacak kararların her zaman yanında olduğumuzu ifade etmekten hiçbir zaman çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Milletimizin ve devletimizin çıkarlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızdan ve gazi meclisimizden bedenini bu vatanın bölünmez bütünlüğü için kanını ve vücudunun bir parçasını kaybeden kahraman gazilerimizin çocuklarının askerlikten de bu dönem içerisinden de muaf tutulmasını rica ediyoruz" dedi.
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