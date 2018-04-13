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Şehit Aileleri Koruma Derneğinden Erzincan Barosuna ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:15 | Son Güncelleme

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneğinden Erzincan Barosuna ziyaret.

Şehit Aileleri Koruma Derneğinden Erzincan Barosuna ziyaret

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneğinden Erzincan Barosuna ziyaret. Erzincan Barosunda gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Barosu ve Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği hukuki konularda birlikte çalışma kararı verdiler.
Erzincan Barosunda gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Özal Kılıç, "Şehitler haftasında bizleri ziyaret eden ve her türlü hukuki yardımlarla yanımızda olan Erzincan Barosu başkanı ve avukatlarına ziyarette bulunduk.Erzincan Barosu başkanımıza bir teşekkür borcumuz vardı. Geçte olsa bugün ziyaretimizi gerçekleştirdik. İnşallah bundan böyle Sayın Baro Başkanımızla birlikte çalışacağız. Kendilerine Tüm şehit aileleri adına teşekkür ediyorum. Bir hafta içerisinde şehit ailelerimizin de katılacağı bir etkinlikte Erzincan Baro başkanı ve avukatlar ile bir araya geleceklerini belirten Başkan Kılıç etkinlikte tüm şehit yakınlarımızın sorunlarını konuşarak başkanımıza arz edeceğiz." dedi.
Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Şehitlerimiz bizler için çok kıymetli, tabi ki aileleri de bizler için oldukça kıymetli, Bizler Erzincan Barosu olarak şehitlerimizin birinci derecede yakınları ve gazilerimize ücretsiz avukatlık hizmeti sunuyoruz. Haftaya şehit yakınları ve gazilerimize bir yemek etkinliği düzenleyeceğiz. Ücretsiz avukatlık danışma hizmetimizin detaylarını konuşacağız.
Tüm şehitlerimize ve emanetleri ailelerine olan minnet borcumuzu Erzincan barosu olarak her zaman yanlarında olarak bir nebzede olsa yardımlarımız yapmak istiyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyor yönetim kurulum adına Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği başkanımıza ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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