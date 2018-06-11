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Şehit aileleri Mehmetçikle aynı karavanayı paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 21:30 | Son Güncelleme

Çankırı'da 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler Mehmetçik ile bir araya geldi

Çankırı'da şehit aileleri ve gaziler Mehmetçikle iftar sofrasında buluştu.

28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri ve gaziler, askerlerle birlikte dua etti, karavanadan çıkan yemekle oruçlarını açtı.

Mehmetçiklerle birlikte oruçlarını açan şehit yakınları ve gaziler duygusal anlar yaşayarak göz yaşlarına hakim olamadı.

Vali Hamdi Bilge Aktaş, burada yaptığı konuşmada, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke de gazetecilere yaptığı açıklamada, 170 aileyle iftar programına katıldıklarını söyledi.

Kendisinin de gazi olduğunu ve uzun zaman sonra tekrar karavanadan yemek yemenin mutluluğunu yaşadığını belirten Teke, "Şehit anneleri çok duygusal anlar yaşadı. Anneler asker evlatlarının karavanlarına ortak oldular. Çocukları hayattayken onların oturdukları masalarda oturdular. Peygamber ocağında olmanın huzur ve mutluluğunu yaşadılar." dedi.

Şehit ailelerine ve gazilere gösterilen ilgiden memnun olduklarını anlatan Teke, "Şehit babalarımız burada göz yaşlarına hakim olamadı. Bu tür faaliyetler şehit ailelerini gerçekten çok mutlu ediyor. Bizim için çok anlamlı bir program oldu." diye konuştu.

İftar programına Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt ile şehit ve gazi aileleri ile askerler katıldı.

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