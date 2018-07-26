Şehit aileleri, oğullarının görev yaptığı birlikleri ziyaret etti

Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Orçun Kubat ve Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal'ın aileleri, Yüksekova ilçesinde, çocuklarının görev yaptığı birlikleri ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki operasyon sırasında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Kubat ve Piyade Uzman Çavuş Kartal'ın aileleri, çocuklarının görev yaptığı birlikleri ziyaret etti ve onların silah arkadaşlarınca ağırlandı.

Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş Karakolu'nda şehit oğlunun silah arkadaşları tarafından karşılanan Kubat'ın anne ve babası, oğlunun dinlendiği koğuşunda, nöbet beklediği mevzide, yemek yediği yemekhanede zaman geçirme fırsatı buldu.

Şehit Kartal'ın annesi Bağdagül Bozkurt da bir zamanlar oğlunun görev yaptığı Dağlıca köyündeki birliği ziyaret etti ve şehit oğlunun silah arkadaşları tarafından karşılandı.

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- Kubat, düğün hazırlığı yapıyordu

Adana'da 1991'de dünyaya gelen şehit Piyade Uzman Onbaşı Kubat, üç kardeşin ortancasıydı. Asker olmak isteyen Kubat, eğitimini başarıyla tamamlayarak 2014 yılında uzman erbaş oldu.