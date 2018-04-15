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Şehit aileleri ve çocukları İDO ile boğaz turu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

Bandırma’dan gelen şehit aileleri ve çocukları, İDO vapuru ile İstanbul Boğazı’nda keyifli bir tur attı.

Bandırma’dan gelen şehit aileleri ve çocukları, İDO vapuru ile İstanbul Boğazı’nda keyifli bir tur attı. İlk defa İstanbul’u ve Boğaz’ı gören şehit çocuklarının mutlulukları gözlerinden okundu.
Bandırma Kaymakamlığı ve İDO işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte, İDO Beşiktaş İskelesi’ne gelen şehit ailesi çocukları, Beşiktaş’tan İDO deniz otobüsü ile Boğaz turuna çıktılar. Şehit çocukları ve aileleri, İstanbul’un en meşhur silüetleri ile ilgili bilgiler aktaran rehber eşliğinde Boğaz’ın tadını çıkardılar. İlk defa İstanbul’u ve Boğaz’ı gören şehit çocuklarının mutlulukları gözlerinden okundu. Çocuklar, kendilerine gezi imkanını sunan Bandırma Kaymakamlığı ve İDO’ya teşekkür ettiler.
İDO Kurumsal İletişim ve Pazarlama Koordinatörü Hande Ergünlü, “Şehit ailesi çocuklarının mutlulukları ve gelecekleri bizim mutluluğumuz ve geleceğimizdir. Deniz yolculuklarının keyifli adresi İDO olarak şehit ailesi çocuklarımıza neşeli bir pazar günü yaşatabildiysek ne mutlu bize. Vatanımızın bizlere emaneti şehit ailesi çocuklarımız ile Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde keyifli bir pazar günü yaşadık. Kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı açısından böyle kıymetli çalışmalara önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Çocuklar, aileleri ile birlikte Boğaz’ın tadını çıkardıktan sonra sabırsızlıkla bekledikleri Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını izlemek üzere Türk Telekom Stadı’na gittiler.

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