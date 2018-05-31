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Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 22:59 | Son Güncelleme

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan: - "Bizler burada huzur içerisinde bu bayrağın altında beraber olabildiysek bugün sizlerin evlatları, çocukları, kardeşleri ve eşleri sayesindedir. Allah onlardan razı olsun"

KİLİS (AA) - Kilis Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ile gaziler ve yakınlarına iftar verildi.

Vali Konağı bahçesinde Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, İl Müftüsü Mahmut Karatepe'nin yaptırdığı duayla devam etti. Programda, davetlilerin masalarına oturan protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleriyle ilgilenerek ihtiyaç ve sıkıntılarını dinledi.

Vali Mehmet Tekinarslan, iftar sonrası yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Şehit ve gazi çocuklarının konağın bahçesini evleri gibi hissederek koşup oynamasından duyduğu mutluluğu dile getiren Tekinarslan, şunları kaydetti:

"Bizler burada huzur içerisinde bu bayrağın altında beraber olabildiysek bugün sizlerin evlatları, çocukları, kardeşleri ve eşleri sayesindedir. Allah onlardan razı olsun. Allah tüm şehitlerimize nur içerisinde yatmayı nasip etsin. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz her daim aklımızdasınız. Bizler her daim sizlerle nefes alıyoruz. Sizlerin her gününü, sevinç ve üzüntüsünü birlikte yaşıyoruz. Sizler devletimizin baş tacı, milletimizin iftiharısınız. Allah sizlerden razı olsun hem yetiştirdiğiniz evlatlarınız hem de şahadet şerbetinden sonra gösterdiğiniz sabır, metanet ve vatana canı gönülden bağlılığınız için. Bizler sizlere ne kadar hürmet etsek ve ilgi alaka göstersek azdır."

Belediye Başkanı Hasan Kara da devletin büyümesi ve milletin ayakta kalabilmesi için her kesimin kendince fedakarlık yaptığını ancak en büyük katkının şehit ve gaziler tarafından sunulduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, şehit aileleri adına Vali Tekinarslan'a hediye takdim etti.

İftara, AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat ile Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başakılgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ile davetliler katıldı.

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