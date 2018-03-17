Şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu

Küçükçekmece Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla düzenlediği programda şehit aileleri ve gazileri bir araya getirdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçükçekmece Belediye Başkanlığı şehit yakınları, gaziler ve ailelerini yemekte buluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla Küçükçekmece Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen yemeğe; Vali Vasip Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda şehit yakını ile gazi katıldı. Protokol üyeleri programda şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle tek tek ilgilenerek, sorun, beklenti ve taleplerini dinledi.

"Devletimiz, şehit yakınları ve gazilerimizin emrindedir"

Şehitler için okunan Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehit aileleri ve gazilere seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bakan Osman Aşkın Bak, "Bugün biz Sayın Cumhurbaşkanımızla Erzurum’daydık. Erzurum’da şehidimiz Üsteğmen Muhammed Kır’ı binlerce kişiyle beraber son yolculuğuna uğurladık. Orada bu milletin evlatları vatanını ne kadar seviyor onu gördük. Bu millet bu vatanı bu toprakları şehit kanlarıyla sulayarak bugünlere gelmiştir. Pazar günü de Sayın Cumhurbaşkanımızla Çanakkale’de şehitlerimizi anacağız. Hükümetlerimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz için sosyal sorumluluk çerçevesinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor. Küçükçekmece’deki şehitlerimizin yakınlarını burada bu akşam bir araya getiren Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederim. Onları ne kadar ansak az. Onların canının bedeli yok. Bu millet; 15 Temmuz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda gözünü kırpmadan canını vermiştir. Çetin bir mücadele yürütüyoruz. Etrafımızda bu vatana tuzak kuran iç ve dış güçlerle mücadele ediyoruz. Suriye sınırında konuşlanmış terör yuvalarını dağıtıyoruz. Rabbim ordumuzun ayağına taş değdirmesin. Mehmetçiğimizi korusun. Bugün Erzurum’da da gördük ki bu aziz millet birlik ve beraberliğiyle geleceğe yürümeye devam ediyor. Ordumuz Afrin’i kuşattı ve orada da bir destan yazacak. Buna inanıyoruz. Bu zamana kadar yapılan operasyonlarda özgür Suriye ordusu ile beraber Türk Silahlı Kuvvetleri çetin bir mücadele yürütüyor. Bu ülkenin geleceği için kazılan tünelleri, yapılan mevzileri hepiniz görüyorsunuz. ABD 5 bin tır dolusu silah yolladı. Bu ordular DEAŞ’la mücadele için mi? Hayır. DEAŞ’la mücadeleyi TSK, Fırat Kalkanı operasyonunda yaptı. İnşallah Afrin’de de zafer yakındır. Mehmetçiğimize Allah yardım etsin. Orada 7 düvelle savaşıyoruz. Aynısını Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda da, 15 Temmuz’da da gördük. O gün (15 Temmuz’da) tüm dünya şunu gördü, halkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. Aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize düşen bir ve beraber olmaktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler temenni ediyorum. Onların çocukları bize emanettir. Devletimiz, milletimiz şehit ve gazilerimizin emrindedir" diye konuştu.