HABER

Şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 19:26 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü münasebetiyle, şehit aileleri ve gazileri bir araya getirdi - Vali Şahin: - "Afrin tamamen teröristlerden ve teröristleri maşa olarak kullananlardan kurtarıldı. Cenab-ı Allah bu milleti aziz kaldı ama bunun karşılığında bu millet de hiçbir zaman dini, vatanı, bayrağı, istikbali ve istiklali için kan ve can vermekten geri durmadı. Nereden ne zaman lazım olduysa, kahramanca bir düğüne gider gibi koşarak gitti"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'ncü yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin onuruna bir yemek verdi.

Taksim'deki bir otelde düzenlenen ve yaklaşık 550 şehit yakını ile gazinin katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü" münasebetiyle şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Cenab-ı Hak’ın, Türk milletinin Çanakkale Savaşı’ndaki hasletlerini bugün de esirgemeden Türkiye’de yaşayanlara bahşettiğini belirten Şahin, “Bu sabah gelen bir haberle Afrin tamamen teröristlerden ve teröristleri maşa olarak kullananlardan kurtarıldı. Cenab-ı Allah bu milleti aziz kaldı ama bunun karşılığında bu millet de hiçbir zaman dini, vatanı, bayrağı, istikbali ve istiklali için ölümden kaçmadı, kan ve can vermekten geri durmadı. Nereden ne zaman lazım olduysa, kahramanca bir düğüne gider gibi koşarak gitti." dedi.

Dini, vatanı için koşarak gidenlerin bu fedakarlığının karşılığında milleti istiklali ve istikbali ile cennetin olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Bu milletin, şerefi ve haysiyetinin korunması vardı. Hamdolsun atalarımız bunu bizlere gösterdiler ve bugüne kadar gelindi. Bugünün yaşayan nesilleri olarak bizler de bundan nasipdarız. Aynı duygular, hisler, bilinç, düşünce aynen devam ediyor. Ve biz bunu sizlerle birlikte en son 15 Temmuz’da yaşadık. Elinde silahı olmayan, sadece göğsünde imanı ve vatan sevgisi olan bu insanların nelere muktedir olduğunu hem kendimize hem de bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olduk."

Şahin, 1071'deki Malazgirt başta olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı’da yaşananlara tüm savaşlarda Cumhuriyet dönemindeki Kurtuluş Savaşı'ndan, Kıbrıs ve Kore'de, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanca çarpışıp hayatını kaybeden tüm şehitleri minnet ve rahmetle andıklarını kaydetti.

Gazilere şükran ve minnet borçlu olduklarını ifade eden ve yaralı olanlara acil şifa dileyen Şahin, şehit yakınları ile gazilere hitaben, şunları dile getirdi:

"Şunu bilmenizi istiyoruz. Devletin temsilcileri olarak sizlerin emrinizdeyiz. Milletin birer ferdi olarak da sizin yanınızdayız, yakınınızdayız. Ve sizlere her zaman gönlümüz ve kapılarımız sonuna kadar açık. Sizlerin yanında olmaktan ve bir ihtiyacınızı gidermekten büyük bir şeref duyacağımızı ve bunu bir görev alarak yapacağımızı bilmenizi istiyorum."

Konuşmanın ardından İstanbul Valisi Şahin, şehit aileleri ve gazileri oturduğu masaları gezerek onlarla ilgilendi ve birlikte yemek yedi.

Program şehitler için yapılan dua ile son buldu.

Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamaBakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama
10 yıl hapis cezası aldı10 yıl hapis cezası aldı
Çavuşoğlu canlı yayında gazeteciyi fırçaladıÇavuşoğlu canlı yayında gazeteciyi fırçaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CVK gaziler şehitler Vali Vasip Şahin yemekte buluşma

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

TSK paylaştı! Afrin'de ele geçirildi!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Meral Akşener'in mitinginde dikkat çeken slogan!

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

PKK'ya bir darbe daha! 11 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya bir darbe daha! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...

Ankara'da otelde silahlı çatışma: Yaralılar var

Ankara'da otelde silahlı çatışma: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.