Şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu

Cenab-ı Hak’ın, Türk milletinin Çanakkale Savaşı’ndaki hasletlerini bugün de esirgemeden Türkiye’de yaşayanlara bahşettiğini belirten Şahin, “Bu sabah gelen bir haberle Afrin tamamen teröristlerden ve teröristleri maşa olarak kullananlardan kurtarıldı. Cenab-ı Allah bu milleti aziz kaldı ama bunun karşılığında bu millet de hiçbir zaman dini, vatanı, bayrağı, istikbali ve istiklali için ölümden kaçmadı, kan ve can vermekten geri durmadı. Nereden ne zaman lazım olduysa, kahramanca bir düğüne gider gibi koşarak gitti." dedi.

Programda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü" münasebetiyle şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'ncü yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerin onuruna bir yemek verdi.

Dini, vatanı için koşarak gidenlerin bu fedakarlığının karşılığında milleti istiklali ve istikbali ile cennetin olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Bu milletin, şerefi ve haysiyetinin korunması vardı. Hamdolsun atalarımız bunu bizlere gösterdiler ve bugüne kadar gelindi. Bugünün yaşayan nesilleri olarak bizler de bundan nasipdarız. Aynı duygular, hisler, bilinç, düşünce aynen devam ediyor. Ve biz bunu sizlerle birlikte en son 15 Temmuz’da yaşadık. Elinde silahı olmayan, sadece göğsünde imanı ve vatan sevgisi olan bu insanların nelere muktedir olduğunu hem kendimize hem de bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olduk."

Şahin, 1071'deki Malazgirt başta olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı’da yaşananlara tüm savaşlarda Cumhuriyet dönemindeki Kurtuluş Savaşı'ndan, Kıbrıs ve Kore'de, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanca çarpışıp hayatını kaybeden tüm şehitleri minnet ve rahmetle andıklarını kaydetti.

Gazilere şükran ve minnet borçlu olduklarını ifade eden ve yaralı olanlara acil şifa dileyen Şahin, şehit yakınları ile gazilere hitaben, şunları dile getirdi: