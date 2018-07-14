Şehit aileleri ve gaziler yemekte buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Yüz binler, milyonlar o gün sokağa döküldü ama şehadet rütbesinde 251 canımız şereflendi. Sokağa çıkanlar içerisinde belki en şanslı onlardı. Çünkü ilelebet bu millet, devlet yaşadıkça onlar hep hayırla hatırlanacak, hep rahmetle anılacaklar. Bu millet sıra kendilerine geldiğinde her bir ferdi aynı fedakarlığı yapmaktan çekinmeyecektir, şimdiye kadar da çekinmemiştir." dedi. İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" dolayısıyla tüm şehit yakınları ile gaziler ve aileleri onuruna, Taksim'de bir otelde yemek verdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ikinci yılında olduklarını hatırlatarak, Allah'tan bir daha o günkü sıkıntıları millete yaşatmamasını diledi. Şahin, o gecede buna yeltenenlere milletin gerçek gücünü gösterdiğini kaydederek, "Yüz binler, milyonlar o gün sokağa döküldü ama şehadet rütbesinde 251 canımız şereflendi. Sokağa çıkanlar içerisinde belki en şanslı onlardı. Çünkü ilelebet bu millet, devlet yaşadıkça onlar hep hayırla hatırlanacak, hep rahmetle anılacaklar. Bu millet sıra kendilerine geldiğinde her bir ferdi aynı fedakarlığı yapmaktan çekinmeyecektir, şimdiye kadar da çekinmemiştir." diye konuştu.

Ülke olarak en büyük güçlerinin vatana ve bayrağa olan sevdaları olduğunu aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aksi takdirde bu zor coğrafyada, bizim ayakta durmamız mümkün olmazdı ama bu millet hamdolsun bin yıldır burada olduğu gibi inşallah ilelebet burada olacaktır. Bunun bedeli de zaman zaman şehadet mertebesidir, zaman zaman gazilik ünvanıyla şereflenmektir. Geride kalan diğerleri olarak hepimizin vazifesi, daha bilinçle ve gayretle şehit yakınlarımıza, şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocuklarını, eşlerini, anne, babalarını, gazilerimizin ve onların yakınlarına elimizden gelen en iyi hizmeti yapmaktır. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz vardır, aksaklık vardır ama şundan hiç kimse tereddüt etmemeli ki bu milletin devletinin de bu konuda herhangi niyet ve samimiyet eksiği yoktur. İnşallah o niyetle samimiyetteki o bütünlük eksiksizlik bundan sonra gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın sorunlarının çözümü noktasında da motivasyon olacaktır. Çünkü biz hep söylüyoruz sizlere hizmet etmek, sizlerin derdiyle dertlenmek, sizlerin sorununa çare üretmek, bizim için şerefli bir vazifedir."

Vali Şahin, bugün 15 Temmuz anma programı nedeniyle bir arada olduklarını ancak burada sadece 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerinin olmadığını, tüm şehit ve gazi yakınlarının bulunduğunu anlattı. Şehit ve gazi yakınları arasında 15 Temmuz ve diğerleri gibi bir ayrım yapmadıklarının altını çizen Şahin, "Çünkü bu toprak için akan her kan, aynı kutsallıkta ve aynı mübarekliktedir. Buna böyle inanıyoruz. Bugün de birlikte omuz omuza bir olarak şehitlerimizi anmanın nişanesini hep birlikte gösteriyoruz." ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa, yakınlarına da sabır diledi. Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çeken Uysal, "Hep söylenir, coğrafya kader diye. Özellikle İstanbul olarak düşündüğümüz zaman burada yaşayan halklar her zaman hedef olmuş. Bundan 3 bin, 5 bin sene önce yaşayanlar da daha öncesinde ve daha sonrasında yaşayanlar da bu bölge, kıtaların ve kültürlerin geçiş noktası. Böyle olunca her zaman hedef haline gelmiş. Ne zaman ki Osmanlı gelmiş, huzur gelmiş. Daha sonra tekrar hedef haline gelmeye devam etmiş." değerlendirmesinde bulundu.