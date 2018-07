Şehit aileleri ve gazilerden Erdoğan'a teşekkür

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şehit aileleri ve gazilere yönelik sözlerinden dolayı teşekkür etti.

Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelerek katılımcılara hitap ettiğini anımsattı.

Şehit aileleri ve gazileri temsil eden bir konfederasyonun genel başkanı olduğunu belirten Sözen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehitlerimizi anma programı çerçevesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna verdiği yemekte 'Her şehit ailesi ve her gazi benim öz kardeşim mesabesindedir. Onlara yapılan her yanlışı şahsıma yapılmış sayarım, ona göre davranırım' şeklinde söylediği samimi, içten ve anlamlı sözlerinden dolayı bir şehit çocuğu olarak şahsım, şehit aileleri ve gazileri temsil eden bir konfederasyonun genel başkanı olarak şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticileri tarafından bugüne kadar en üst perdeden şehit aileleri ve gazilerimize söylenmiş en önemli, en anlamlı sözlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamlı sözleri, şehit ailelerimize ve gazilerimize ne kadar değer verdiğinin kanıtıdır."