Şehit aileleri ve gazilerden Mehmetçiğe destek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’de, "Ana Ocağından Peygamber Ocağına" projesi kapsamında Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek vermek isteyen şehit aileleri ve gaziler, Hatay’a gitmek için yola çıktı.
Kırşehir Valiliği önünde düzenlenen törende, Kuran-ı Kerim okundu, askerler için dua edildi. Bir grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla şehit aileleri ve gazilere destek verdi.
Vali Necati Şentürk, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin dualarının Mehmetçik ile olduğunu ifade etti, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sağlanan ruhla Suriye'deki terör yuvalarının da dağıtılacağını vurguladı.
Zeytin Dalı Harekatı için Kırşehir'de yeni bir kampanya başlatıldığını ifade eden Şentürk, şöyle devam etti:
“Ordumuzun muzafferiyeti ve düşmanlarını perişan etmesi için kurbanlar keseceğiz. Yarından itibaren kurban bağış kampanyası başlatıyorum. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün organizasyonunda kurbanlar toplayacağız. Şu ana kadar 15 büyükbaş hayvan sözü verildi. Sayıları artacaktır bunların. Allah rızası için onları kurban edeceğiz. Yozgat Et ve Süt Kombinesinde etleri kavurma yaptıracağız. Hijyenik şekilde paketlenerek cephede savaşan, nöbet bekleyen, düşmanla vuruşan kahramanlarımıza gıda olsun diye küçük bir hediye olarak göndereceğiz.”
Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da Uzmanlar Federasyonu, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, Kırşehir Muharip Gaziler Derneği ve Kırşehir Malul Gaziler Derneği’nin işbirliğinde hazırlanan "Ana Ocağından Peygamber Ocağına" projesi kapsamında organizasyonu düzenlendiğini söyledi.
Otobüslerle Hatay'a gideceklerini, burada bir yürüyüş düzenleyeceklerini belirten Kılıçaslan, imkan verilmesi halinde güvenli bölgede askerlerle buluşmayı arzu ettiklerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından tekbirlerle otobüslere binen 90 şehit ailesi ve gazi, Hatay’a gitmek üzere yola çıktı.
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