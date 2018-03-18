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Şehit aileleri ve gazilere Van Gölü turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 18:17 | Son Güncelleme

Bitlis Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Tatvan Kaymakamlığı tarafından ’18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103.

Bitlis Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Tatvan Kaymakamlığı tarafından ’18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıldönümü’ etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler için Van Gölü turu düzenlendi.
Bitlis ve ilçelerinden 350 gazi ve şehit ailesi ile Muş’un Hasköy ilçesinden 50 gazi ve şehit ailesi, Türkiye’nin en büyük feribotu ‘Sultan Alparslan’ ile Van Gölü’nü gezme fırsatı buldu. Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz kıyı şeridinin gezildiği programda ayrıca şehit aileleri ve gazilere ikramlarda bulunuldu.
Düzenlenen programa Bitlis Valisi İsmail Ustağlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

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