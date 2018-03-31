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Şehit aileleri ve gazilerin buluşma noktası açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Keçiören ve 15 Temmuz Temsilciliği, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın da katıldığı törenle açıldı.15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleşen açılış törenine Başkan Ak’ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Keçiören Temsilciliği Sorumlusu Muhterem Doğan, 15 Temmuz Temsilciliği Sorumlusu Kaan Şimşek, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerin buluşma noktası açıldı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Keçiören ve 15 Temmuz Temsilciliği, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın da katıldığı törenle açıldı.
15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleşen açılış törenine Başkan Ak’ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Keçiören Temsilciliği Sorumlusu Muhterem Doğan, 15 Temmuz Temsilciliği Sorumlusu Kaan Şimşek, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için okunan Kur’an tilaveti ile başlayan programda bu vatan için canını ortaya koyan kahramanlara bir minnettarlık ifadesi olarak bu buluşma noktasını açtıklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bugün burada Kore, Kıbrıs, 15 Temmuz, terör gazilerimiz ve şehit aileleri var. Burası tüm şehit aileleri ve gazilerimiz için bir buluşma noktası olacak. Söz konusu vatan olduğunda hepimiz canımızı feda etmeye hazırız" dedi.
15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın hikayesine de değinen Ak, "15 Temmuz’da Türkiye’nin hem en fazla şehit veren hem de ilk şehidi veren ilçesi olduk. Milletimize mâl olmuş Keçiören’in aziz şehitlerinin fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı anıtımızda altın rengindeki ana formumuzun her bir şeridi bir şehidimizi simgeliyor. Ve bu şeritler en tepede yükselen Türkiye yıldızını oluşturuyor. Ana formu destekleyen ve ayakta tutan dört yan formumuzda ise dört temel ilkemiz yer alıyor. Her bir yan formun üzerinde kabartma olarak ‘tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet’ yazıyor. Anıtın önündeki panomuzda da 249 şehidimizin isimleri yer alıyor" ifadelerini kullandı.
Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Keçiören’in üzerine düşeni her zaman yaptığını vurgulayarak, "Şehit ve gazilerimize verdiği önem için Keçiören Belediyemizi de kutluyorum" diye konuştu.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, Başkan Mustafa Ak’ın gazilerin ağabeyi ve dert babası olduğunu belirterek, "Gönlünü açtığı ve destekleri için başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
Lokman Aylar ayrıca şehit ve gaziler arasında ayrım yapanların fitneyi amaçladığına dikkat çekerek, "Şehit ve gaziler arası ayrım yapılamaz, gazilik ve şehitlik birdir, ayrıştırılamaz" diye konuştu.
Başkan Ak. kendisine keçi kılından yapılan Türk bayrağı hediye eden Aylar’a, "Ben de bu bayrağı 15 Temmuz Temsilciliğimize hediye ediyorum oldu" dedi. Aylar, Başkan Ak’a bir tablo da hediye etti.
Protokol üyeleri daha sonra dualarla kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdiler. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Keçiören ve 15 Temmuz Temsilciliği, Karargahtepe Mahallesi’ndeki Anafartalar Parkı içerisinde yer alıyor.

Şehit aileleri ve gazilerin buluşma noktası açıldı

Şehit aileleri ve gazilerin buluşma noktası açıldı

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