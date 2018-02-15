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Şehit Ailelerinden Zeytin Dalı Harekatı’na Destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 09:17 | Son Güncelleme

Niğde’de STK ve Siyasi partilerin başlattığı ’Niğde bugün Afrinde’ Mehmetçiğe moral kampanyasında şehit anne ve babaları destek verdi.Zeytin Dalı harekatına katılan Mehmetçiklere moral vermek iç çamaşırı ve powerbank alınması için başlatılan Mehmetçiğe moral kampanyası devam ediyor.Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir ve şehit aileleri kampanyaya destek verdi.

Şehit Ailelerinden Zeytin Dalı Harekatı’na Destek

Niğde’de STK ve Siyasi partilerin başlattığı ’Niğde bugün Afrinde’ Mehmetçiğe moral kampanyasında şehit anne ve babaları destek verdi.
Zeytin Dalı harekatına katılan Mehmetçiklere moral vermek iç çamaşırı ve powerbank alınması için başlatılan Mehmetçiğe moral kampanyası devam ediyor.
Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir ve şehit aileleri kampanyaya destek verdi. Şehit aileleri kampanya için açılan destek hesabına gönlünden geldiğince para yatırdılar.
Programda açıklama yapan Dernek Başkanı Demir, :Ülkemizin bekası milletimizin birlik ve beraberliği için Afrin’ de yedi düvele karşı kahramanca mücadele eden kınalı kuzulara bir nebze olsun moral vermek için yanlarında olduğumuzu bilirtmek adına Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Niğde bugün Afrin’ de Moral kampanyasını destekliyoruz. Önemli olan ne kadar yardım toplandığı degil, Şehitler diyarı Niğdemizin ne kadar önemsediğidir. Tüm halkımıza selam ve saygılarımızı sunuyorum"dedi.
Kampanya 26 Şubat tarihinde sona erecek.

Şehit Ailelerinden Zeytin Dalı Harekatı’na Destek

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