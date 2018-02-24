Şehit ailelerine anlamlı uğurlama ve karşılama

Suriye’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Serdar Ege’nin Bitlis Tatvan’da ikamet eden ailesi memleketine uğurlanırken, Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in ilçeye dönen eşi çiçeklerle karşılandı.

Şehidin memleketi Eskişehir’de taziyeleri kabul ettikten sonra taşınmak üzere ilçeye dönen Tatvan 10. Komando Tugayı emrinde görevli şehit Uzman Çavuş Serdar Ege’nin ailesi Bitlis’e veda etti. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan’ın Muş havaalanına kadar eşlik ettiği şehidin eşi Dilek Ege ve çocukları Elif Ege ile Elvan Ege buruk bir vedalaşmanın ardından memleketleri Eskişehir’e uğurlandı.

Şehidin ailesine çiçekli karşılama

Şehit Uzman Çavuş Serdar Ege’nin ailesinin uğurlanmasının ardından, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in ilçeye dönen eşi Çimen Şahin, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan tarafından havaalanında karşıladı. Havaalanında bir süre şehidin ailesiyle sohbet eden Arzu Özkan, Tatvan ilçesine kadar şehidin ailesine eşlik etti.

Öte yandan, şehit ailelerinin çiçeklerle uğurlanması ve karşılanması sırasında duygusal anlar yaşandı.