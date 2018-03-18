Şehit ailelerine yemek

Vali Ahmet Hamdi Nayir, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle şehit aileleri onuruna yemek verdi.

Kütahya İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen yemek programına, Vali Ahmet Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, Kütahya Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Vali Yardımcıları Kenan Eskin ile Arif Yalçın, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, protokol üyelerinin eşleri ile STK temsilcileri, bazı daire müdürleri ve şehit aileleri katıldı.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın duasının ardından bir konuşma yapan Vali Ahmet Hamdi Nayir şehit ailelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye’nin huzuru şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu belirten ve bu duygunun gelecek nesillere de aktarılması gerektiğine dikkat çeken Vali Nayir, “18 Mart gününde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu bizlere yaşattığınız, davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizler bu topraklar üzerinde bugün huzur içerisinde, bağımsızlığın tadını yaşayarak varlığımızı devam ettiriyorsak bunu 103 sene önce bizleri hiç görmeyecek olan 250 bin şehidimize borçluyuz. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Dumlupınar’dan Doğu’daki terör mücadelesine, 15 Temmuz’dan Afrin’e kadar bu topraklar için canını veren bütün şehitlerimize, bütün gazilerimize minnet borçluyuz. Biz bu topraklarda düşmanı bir haram lokma olarak görmüşüz, haram lokmayı boğazımızdan geçirmediğiniz gibi Çanakkale Boğazı’ndan da geçirmemişiz. Bugün hala boğazdan geçen gemiler İstanbul Boğazı’nda kullanmış olduğu ’İstanbul Boğazı geçildi’ ifadesini Çanakkale için kullanmazlar, Çanakkale geçilmez ifadesinin bir parçası olarak orada daha farklı bir ifade kullanırlar. Bizler bu topraklar üzerinde yaşayan kişiler olarak yeni yetişen nesillere de bu topraklar için can vermenin en büyük rütbe olduğunu öğreterek geleceğimize emin bakacağız” dedi.