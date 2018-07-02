Şehit ailesinden Bakan Canikli'ye ziyaret

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sünnet düğünü için makam otomobilini tahsis ettiği şehit çocuğu Meriç Taşan ile bir araya geldi.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki terör saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın 7 yaşındaki oğlu Meriç ile eşi Aylin Taşan, Canikli'yi Milli Savunma Bakanlığında ziyaret etti.
Şehit ailesi, sünnet düğünü için makam otomobilini tahsis eden ve kendileriyle yakından ilgilenen Bakan Canikli'ye teşekkür etti. Şehit oğluyla sohbet eden Canikli, Meriç'in isteği üzerine zırhlı Cobra aracının hizmet binası önüne getirilmesi talimatını verdi.
Meriç ile zırhlı aracın yanına inen Bakan Canikli, şehit oğlunun araca ilişkin sorularını yanıtladı, bilgi verdi. Bir süre zırhlı araçla gezen Meriç'e, ziyaretinin sonunda, Bakan Canikli çeşitli hediyeler sundu.
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