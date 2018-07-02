HABER

Şehit ailesinden Bakan Canikli'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 15:05 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sünnet düğünü için makam otomobilini tahsis ettiği 7 yaşındaki şehit çocuğu Meriç Taşan ile bir araya geldi - Şehit oğluyla sohbet eden Canikli, minik Meriç'in isteği üzerine zırhlı Cobra aracının hizmet binası önüne getirilmesi talimatını verdi. Meriç ile zırhlı aracın yanına inen Bakan Canikli, şehit oğlunun araca ilişkin sorularını yanıtladı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sünnet düğünü için makam otomobilini tahsis ettiği şehit çocuğu Meriç Taşan ile bir araya geldi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki terör saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın 7 yaşındaki oğlu Meriç ile eşi Aylin Taşan, Canikli'yi Milli Savunma Bakanlığında ziyaret etti.

Şehit ailesi, sünnet düğünü için makam otomobilini tahsis eden ve kendileriyle yakından ilgilenen Bakan Canikli'ye teşekkür etti. Şehit oğluyla sohbet eden Canikli, Meriç'in isteği üzerine zırhlı Cobra aracının hizmet binası önüne getirilmesi talimatını verdi.

Meriç ile zırhlı aracın yanına inen Bakan Canikli, şehit oğlunun araca ilişkin sorularını yanıtladı, bilgi verdi. Bir süre zırhlı araçla gezen Meriç'e, ziyaretinin sonunda, Bakan Canikli çeşitli hediyeler sundu.

PARTNERHerkes bunu konuşuyorHerkes bunu konuşuyor
Hakimin, Eylül isyanı: Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlarHakimin, Eylül isyanı: Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar
Ağrı'da kaybolan küçük Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor Ağrı'da kaybolan küçük Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Astsubay Üstçavuş Okan Taşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MTV borç sorgulama nasıl yapılır? 2018 MTV 2. taksit ödemeleri başladı!

MTV borç sorgulama nasıl yapılır? 2018 MTV 2. taksit ödemeleri başladı!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp öğrenci Yusuf Özcan'ın cesedi günler sonra bulundu

Kayıp öğrenci Yusuf Özcan'ın cesedi günler sonra bulundu

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Kurban Bayramı ne zaman? İşte 9 günlük 2018 Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı ne zaman? İşte 9 günlük 2018 Kurban Bayramı tarihi

Dominik'te öldürülen kameraman Alper Baycın son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede annesinin feryatları yürek burktu

Dominik'te öldürülen kameraman Alper Baycın son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede annesinin feryatları yürek burktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.