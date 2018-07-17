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Şehit ailesinden emniyet teşkilatına hayır yemeği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 00:17 | Son Güncelleme

Şehit ailesinden emniyet teşkilatına hayır yemeği

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anne ve babası, emniyet teşkilatına hayır yemeği verdi.

Şehit Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel, babası Nihat Eker, polis evinde, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla emniyet teşkilatına hayır yemeği tertip etti.

Yemeğe katılan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Şehitlerin sayesinde bu vatanda huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını aktaran Köşger, "15 Temmuz gibi günleri Allah bu ülkeye bir daha yaşatmasın. Annesinin babasının üzüntüsü kederi tarif edilemez tabii. Bu vatan bu millet için gerektiğinde hepimiz canımızı vermeye hazırız. Nedip Cengiz kardeşimiz bu konuda bize emsal oldu, örnek oldu. Boş yere değil, bu vatan için şehit oldu. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

Baba Eker de Türk milletinin 15 Temmuz gecesinde büyük bir özveriyle demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıktığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İyi bir evlat yetiştirdiğime eminim, canıyla vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıktı. İnşallah bir daha böyle şeylerle karşılaşmayız. Çok şükür şu anda yeni kurulan hükümetimiz de bu konuda gerekli tüm tedbirleri alıyor. Ülkemize refah geleceğine eminim."

Toplantıya Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın İl Jandarma Komutan Vekili Albay Süleyman Gürz, kurum müdürleri ve emniyet teşkilatı katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
aile şehit yemek

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