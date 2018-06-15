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Şehit ailesinin buruk bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 10:20 | Son Güncelleme

Mardin'in Midyat ilçesindeki terör saldırısında 2 yıl önce şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesi, Ramazan Bayramı'nı buruk geçiriyor - Baba Süleyman Çetin: - "Ateş düştüğü yeri yakıyor. 737 gün oldu. Kızımı çok özlüyorum"

EDİRNE (AA) - Mardin'in Midyat ilçesindeki terör saldırısında 2 yıl önce şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesi, Ramazan Bayramı'na buruk girdi.

Edirne Yenişehir Mezarlığı'na gelen baba Süleyman ve anne Hafize Çetin, şehit kızlarının kabrini temizledi ve dua etti.

Bayramı kızlarının mezarı başında karşılayan şehit ailesi, gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin babası Süleyman Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının vatan ve bayrak için şehit düştüğünü belirterek, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. 737 gün oldu. Kızımı çok özlüyorum." dedi.

Her zaman "Önce vatan" diyerek evladını yetiştirdiğini anlatan Baba Çetin, "Kızım vatan uğruna şehit oldu. Biz Balkan çocuğuyuz, göçmen bir aileyiz. Kızımı da vatan sevgisiyle yetiştirdik. Her zaman 'Önce vatan, önce cumhuriyet' dedik her zaman. Bu vatan, bu topraklar kanla kazanıldı. Herkes bize yardımcı oluyor, Allah razı olsun. Kızım Nefize Çetin Özsoy herkese örnek biri oldu. Okuduğu okullarda düzenlenen anma programlarıyla adı yaşatılıyor. Trakya Üniversitesi'nde de bir dersliğe adı verildi, o derslikte binlerce öğrenci yetişecek, kızımı öğrenecek." diye konuştu.

"Nefize'min yavrusu, torunumuz Eylül Elif'i uzun süredir göremiyorum" diye dertlenen Çetin, bu konuda yetkililerden yardım beklediğini kaydetti.

- "Her zaman kalbimizde yaşayacak"

Şehidin annesi Hafize Çetin de her gün kızının acısıyla kabrinin başına geldiklerini anlattı.

Kızının acısının her gün artarak devam ettiğini dile getiren Çetin, "Kızımın acısını unutamıyoruz, her zaman kalbimizde yaşayacak. Kızım o kadar cesurdu ki hiçbir şeyden korkusu yoktu. Sadece, 'Allah'a bir can borcum var' derdi. Aynen öyle de şehit düştü. Her gün teselliyi kabristanda bulmaya çalışıyoruz. Polislerimiz, askerlerimiz Allah'a emanet olsunlar. Allah onları korusun. Devleti, milleti ve bayrağı için dik dursunlar, dualarımız onlarla." şeklinde konuştu.

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