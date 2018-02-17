Şehit ailesinin tuvalet tepkisi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’ta şehit olan 25 yaşındaki Giresunlu Piyade Teğmen Furkan Yayla’nın ailesi şehit oğullarının mezarının yanındaki şadırvan ve tuvaletin kaldırılmasını istiyor.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab bölgesinde DEAŞ’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Teğmen Furkan Yayla’nın Giresun’un Çanakçı ilçesindeki Akköy Köyü bulunan mezarının yanında bulunan camiye ismi verildi. Caminin alt kısmında bulunan şadırvan ve tuvaletlerin şehit mezarının önünü kapattığı için şehidin ailesi bir düzenleme getirilmesini istiyor. Anne Hülya ve baba Ethem Yayla, mezarın hemen yanında bulunan camiye ait şadırvan ve tuvaletin mezarın önünü açmak için kaldırılmasını istiyor.

Anne Hülya Yayla, tuvaletin mezarın yanında olmasına üzüldüğünü dile getirerek, “Bu benim acım oldu. Oğlumun mezarının yanına gelenler buraya hiç yakışmadığını söylüyorlar. Camiyi ismi verildi çok şükür gurur duyuyorum ama bu tuvaletin mezarın yanında olmasına çok üzülüyorum. Kaldırılmasını istiyorum. Çok üzülüyorum, mezarın önünün açılmasını gerekiyor. Şehidimiz burada gurur duyuyoruz ama bu tuvalet buraya yakışmadı diyorlar” ifadelerini kullandı.