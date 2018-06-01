Şehit Aktaş son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen Aktaş'ın naaşını şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ömer Toraman ve protokol üyeleri karşıladı.
Şehidin eşi Ebru ve 1 yaşındaki oğlu Kerem Aktaş da aynı uçakla Tokat'a geldi.
Askerlerin omzunda taşınarak Tokat Belediyesi cenaze aracına konulan şehit Aktaş'ın naaşı, Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Aktaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, morgdan alınarak Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada oğlu Kerem, tabutun üzerine konuldu.
Şehidin eşi Ebru, annesi Rabia, babası Duran, İzmir'de astsubay okulunda eğitim gören kardeşi Samet Aktaş da şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Baba Duran Aktaş, diğer oğlu Samet'e sarılarak teselli bulmaya çalıştı.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, merkeze bağlı Güryıldız beldesinde toprağa verildi.
Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, askeri yetkililer, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.
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