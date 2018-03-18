Şehit amcasının mezarı başında en acı oyun

Adana’da şehitliklerde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Şehit yakını bir çocuğun amcasının mezar taşı üzerinde oyuncak arabayla oynaması dikkat çekti.

Adana Asri ve Buruk Mezarlıklarında düzenlenen anma programında kent protokolü ve şehit yakını dernekleri, anıta çelenk bıraktı. Daha sonra Adana Müftüsü Hasan Çınar, şehitler için dualar okudu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş da 18 Mart Anıt Şeref Defteri’ne yazdığı metinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na atıfta bulunarak, “Terörle mücadelede bir kez daha görüldüğü üzere birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu ve toplumsal barışımızı bozmaya yönelik hain saldırıların amacına ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Törende şehit çocukları da askerlik ve şehitlikle ilgili şiirler okudu. Şehit çocuklarından biri, Türk bayrağını Vali Demirtaş’a sundu. Törenin sonunda Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ramazan Akyürek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı İsmail Günaydın, Emniyet Müdürü Selami Yıldız şehitliği dolaşarak şehit yakınlarına karanfil verdi.

Vali Demirtaş, 1997 yılında bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Mustafa Özbek’in adını taşıyan 5 yaşındaki yeğeni Mustafa’nın kendisinden kumandalı oyuncak otobüs istemesi üzerine korumalarına talimat vererek, çocuğa oyuncak araba hediye etti. Yeni oyuncağına sevinen minik Mustafa’nın her şeyden habersiz amcasının mezar taşında oyun oynaması dikkat çekti.