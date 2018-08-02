Şehit anne ve 10 aylık oğlunun mezarlarına ziyaretçi akını (2)

MİNİK BEDİRHAN'DAN GERİ BU GÖRÜNTÜLER KALDI
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'nın hain bombalı saldırısında, annesi Nurcan Karakaya (25) ile birlikte şehit olan 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın, cep telefonu kamerasıyla evde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Minik Bedirhan'ın görüntülerini, doğumundan bir süre sonra, babası Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın önceki görev yeri olan Uşak'ta çektiği öğrenildi. Minik Bedirhan'ın oynadığı görüntülerde, annesinin ona yönelik sözleri duyuluyor.
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