Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobille dönerken PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 26 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit olmadan 20 dakika önce çektirdikleri son fotoğrafları ortaya çıktı.
Sabah'tan Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, genç kadının yola çıkmadan önce oğluyla birlikte selfie çektiği, sonrasında ise eşini ziyarete gittiği üs bölgesinde eşi ve oğluyla birlikte fotoğraf çekildikleri belirlendi.
'VEDA FOTOĞRAFI OLDU'
Kayseri'deki baba ocağında taziyeleri kabul eden Astsubay Serkan Karakaya, bayram sonrası göreve gideceğini söyleyerek "10 gündür görememiştim onları. Operasyondan gelmiştim. Sırtımın teri kurumamıştı. Onları görünce yorgunluğumu unuttum. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Nereden bileyim hatıra diye çektirdiğimiz resimler veda fotoğrafı oldu" dedi.
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın
Prof. İlter Turan: Dünya yeni bir sistemin eşiğinde, 2. Dünya Savaşı sonrası düzen değişiyor
Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini
Liberland’a vatandaşlık başvurusu yağıyor!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Gece yarısı kritik atamalar! İşte göreve getirilen isimler
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB ve E-okul bekleniyor!
ABD'nin yaptırımlarının ardından Rusya'dan dolar hamlesi
Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Suyun kenarında bunu yaptı
Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum