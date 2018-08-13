Şehit anne ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ın son fotoğrafı ortaya çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobille dönerken PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 26 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit olmadan 20 dakika önce çektirdikleri son fotoğrafları ortaya çıktı.

Sabah'tan Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, genç kadının yola çıkmadan önce oğluyla birlikte selfie çektiği, sonrasında ise eşini ziyarete gittiği üs bölgesinde eşi ve oğluyla birlikte fotoğraf çekildikleri belirlendi.

'VEDA FOTOĞRAFI OLDU'



Kayseri'deki baba ocağında taziyeleri kabul eden Astsubay Serkan Karakaya, bayram sonrası göreve gideceğini söyleyerek "10 gündür görememiştim onları. Operasyondan gelmiştim. Sırtımın teri kurumamıştı. Onları görünce yorgunluğumu unuttum. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Nereden bileyim hatıra diye çektirdiğimiz resimler veda fotoğrafı oldu" dedi.