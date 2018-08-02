Şehit anne ve 11 aylık bebeği için mevlit okutuldu

KAYSERİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya için mevlit okutuldu.

Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kapıkale Geçidi'ndeki babaevinin önünde kurulan çadırda mevlit programı düzenlendi.

Mevlide katılanlar, eşi ile 11 aylık bebeğini hain terör saldırısında kaybeden Serkan Karakaya'ya başsağlığı dileğinde bulundu.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlit okutuldu. Ayrıca dualar edilip, salavatlar getirildi.

Mevlidin ardından katılanlara pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Programa, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Müftüsü Şahin Güven ile çok sayıda vatandaş katıldı.

