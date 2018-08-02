Şehit anne ve 11 aylık bebeği için mevlit okutuldu

KAYSERİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya için mevlit okutuldu.
Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kapıkale Geçidi'ndeki babaevinin önünde kurulan çadırda mevlit programı düzenlendi.
Mevlide katılanlar, eşi ile 11 aylık bebeğini hain terör saldırısında kaybeden Serkan Karakaya'ya başsağlığı dileğinde bulundu.
Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlit okutuldu. Ayrıca dualar edilip, salavatlar getirildi.
Mevlidin ardından katılanlara pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.
Programa, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Müftüsü Şahin Güven ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler
Bülent Arınç'tan ABD'nin yaptırım kararı hakkında açıklama
Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
12 yıldır seks yapmadı! Testisleri 31 kiloya ulaştı
İtalyan milyarder ve playboy Vacchi'nin dansı sosyal medyayı yıktı
Gaye Usluer'in açıklamasında dikkat çeken Atatürk ve AK Parti detayı
Uzmanlar uyardı: Tüm zamanların rekoru sıcaklık kırılacak
Bu fenomenler ayaklarınızı yerden kesecek! İşte en yakışıklı Türk pilotlar
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
Okuyucu Yorumları 0 yorum