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Şehit anne ve bebeği için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 19:44 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya için mevlit okutuldu - Şehidin eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya: - "Allah devletimize zeval vermesin. Bizi yalnız bırakmayan, bu acılı günde acımızı paylaşan herkesten Allah razı olsun. Allah kimseye yaşatmasın"

SİVAS (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya için Şarkışla ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesinde mevlit okutuldu.

Şehit anne ve bebeği için öğle namazı öncesinde mevlit programı düzenlendi.

Mevlidin ardından şehit Nurcan Karakaya'nın babasının İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'taki evinde yemek verilerek hatim duası yapıldı.

Şehidin ailesi burada taziyeleri kabul ederek kendilerini acılı günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Şehidin eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatan millet sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Bizi yalnız bırakmayan, bu acılı günde acımızı paylaşan herkesten Allah razı olsun. Allah kimseye yaşatmasın. Gaziantepspor Başkanı ve gelen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gaziantep'de de dün bir şehidimiz vardı, Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Bebeğinin ismin de bir anaokulunda yaşatılacak olmasından dolay yetkililere teşekkür eden Karakaya, "Bedirhan Mustafamın ismi bir anaokuluna verildi. İnşallah oradan birçok Bedirhan Mustafa, Bedirhan Mustafa gibi yürekli çocuklar çıkacaktır. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Mevlit ile şehit yemeğine, şehit Nurcan Karakaya'nın yakınları, Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, siyasi parti temsilcileri, Gaziantepspor Kulübü oyuncuları ve teknik heyet ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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