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Şehit anne ve bebeği için pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 12:04 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa için Şarkışla'da bisiklet turu düzenlendi

SİVAS (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa için Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bisiklet turu gerçekleştirildi.

Şarkışla Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen 3. Geleneksel Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında, "Şehidimiz İçin Pedal Çevir" adlı bisiklet turu etkinliği düzenlendi. 5 kilometrelik tura, öğrenci ve velilerden oluşan 75 kişi katıldı.

Esentepe Mahallesi'ndeki Halk Eğitim Merkezi önünden başlayan bisiklet turu, Cumhuriyet Caddesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndan devam ederek Halk Eğitim Merkezi önünde son buldu.

Pedal çevirenler arasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Tuğrul Ayan da yer aldı.

Ergen, yaptığı açıklamada, şehit bebeğe ve annesine rahmet diledi.

Tuğrul da amaçlarının şehitleri hatırlamak ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu dile getirerek, "Bu etkinliğimizi Jandarma Astsubay Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya için düzenledik." diye konuştu.

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Bedirhan Mustafa Karakaya Bisiklet turu Nurcan Karakaya Şarkışla şehit

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