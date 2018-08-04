Şehit anne ve bebeğin mezarlarına ziyaretler sürüyor

Askeri personel Tacettin Boylu, vatan için her gün canlar verildiğini belirterek, "Bu vatan için 7'den 70'e herkes canını seve seve verecektir. Türk milleti her zaman ayakta duracaktır, dik duracaktır. Hiçbir güç, hiçbir mihrak Türkiye'yi bölemez, parçalayamaz, bunun herkes bilincindedir." diye konuştu.

Diyarbakır'da görev yapan bir askeri personel de yol güzergahında bulunan Şarkışla'ya uğrayarak, şehit anne ve bebeğinin mezarlarında dua okudu.

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ne gelenler de Nurcan ve bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın mezarları başında dua edip, kabirlerine su döküyor.

Çok sayıda vatandaş, Karakaya'nın İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'taki babaevinde kurulan taziye çadırını ziyaret ederek, aileye taziyelerini iletiyor.

SİVAS (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki babaevi ile mezarlarının bulunduğu şehitliğe ziyaretler sürüyor.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, bazı il ve ilçe başkanları da taziye çadırını ziyaret ederek aileye üzüntülerini iletti.

Milletvekilleri ve beraberindekiler daha sonra şehitliğe geçerek dua okudu. Milletvekili Coşar, minik şehidin mezarına oyuncak bıraktı.

- "Biz 10 kardeşiz, 10'umuz da feda olsun"

Nurcan Karakaya'nın ağabeyi Halim Demir, taziye ziyaretlerinden dolayı milletvekilleri ile beraberindekilere teşekkür ederek, "Elhamdülillah biz acılı değiliz, biz kardeşimizden ayrıldığımız için acılıyız. 10 kardeşiz, 10'umuz da bu vatana feda olsun." dedi.

Demir, yurdun birçok yerinden taziye ziyaretlerine gelenler olduğunu ve acılarını paylaştıklarını belirterek, herkese teşekkür etti.

- Aileye Türk bayrağı hediye edildi

Öte yandan, 18 yaşındaki Muhammet Emin Metin, Şarkışla Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan babasının, odasına asması için el emeğiyle yaptığı filografi Türk bayrağını, şehit Nurcan Karakaya'nın ağabeyi Halim Demir'e hediye etti.

Aldığı hediyeden dolayı duygulanan Demir de "Bu güzel hediye için Muhammet Emin Metin kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun, vatan sağ olsun, bizleri yalnız bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

