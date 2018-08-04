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Şehit anne ve bebeğini anmak için kanyonda 4 kilometre yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 22:25 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki festivalde Hormo Kanyonu'nu yürüyerek geçen 27 kişilik grup, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki terör saldırısında şehit edilen asker eşi Nurcan ile 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'yı andı - Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan: - "Geçen hafta yüreğimizi dağladılar. Alçaklar Nurcan kardeşimizi ve bebeğini katletti. Kanyona girerken bu etkinliği onların anısına yaparak bir farkındalık oluşturalım dedik"

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bir grup, 4 kilometrelik Horma Kanyonu'nu geçerek Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki terör saldırısında şehit edilen asker eşi Nurcan ile 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'yı andı.

Pınarbaşı Kaymakamlığı, Pınarbaşı Belediyesi ile Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği işbirliğinde düzenlenen 2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Kanyon Araştırma Derneği (KAD) üyeleri ve vatandaşlardan oluşan 27 kişilik grup ilçedeki Horma Kanyonu'na girdi.

Kanyondaki yaklaşık 4 kilometrelik parkuru 7 saatte yürüyerek tamamlayan grup, Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında şehit edilen asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'yı anıp Ilıca Şelalesi'nde Türk Bayrağı açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen hafta yüreğimizi dağladılar. Alçaklar Nurcan kardeşimizi ve bebeğini katletti. Kanyona girerken bu etkinliği onların anısına yaparak bir farkındalık oluşturalım dedik. Bayrağımızı da Ilıca Şelalesi'nde açarak her zaman ve her yerde var olduğunu gösterdik. Nurcan kardeşimize ve bebeğine Allah'tan rahmet diliyorum. FETÖ, PKK ve tüm terör örgütlerini lanetliyoruz." dedi.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ise "Askerimizin karşısına çıkamayarak eşini ve çocuğunu katleden terör örgütünü ve tüm terör örgütlerini lanetliyorum." ifadesini kullandı.

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2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali horma kanyonu KASTAMONU

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