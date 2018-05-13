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Şehit anneleri Anneler Günü'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret etti -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 17:17 | Son Güncelleme

KAYSERİ'deki şehit anneleri, Anneler Günü'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret edip, dualar okudu, gözyaşı döktü.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'deki şehit anneleri, Anneler Günü'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret edip, dualar okudu, gözyaşı döktü.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Anneler Günü nedeniyle Garnizon şehitliğinde anma etkinliği düzenledi. Programa Türkiye Harp Malülu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri Genç Gönüllüler Derneği ve şehit aileleri katıldı.

Törende konuşan Türkiye Harp Malülu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mustafa Işık, "Vatanının bölünmez bütünlüğü için kahramanca mücadele edip, şehit olan kardeşlerimi rahmetle anıyorum. Ülkemiz birlik ve beraberliği için can veren kan veren şehitleri dünyaya getiren siz annelerinde anneler günün kutluyorum. Bizler de sizin evlatlarınınız ve her zaman yanınızda olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ardından şehit çocuklarının mezarlarını ziyaret eden anne ve babalar, sürprizle karşılaştı. Anne ve babalar, öğrencilerin şehitler ve aileler için yazdığı Anneler Günü mektuplarını çocuklarının mezar taşlarına yapıştırılmış şekilde buldu. Mektupları okuyan şehit aileleri, gözyaşlarına hakim olamadı.

İstanbul Halkalı'da 2010 yılında düzenlenen terör saldırısında şehit olan Duran Bayram'ın babası Hüseyin Bayram, "Aradan 8 yıl geçse de acımız halen taze. Alışmak mümkün olmuyor. Oğlum annesine gelemedi, ama annesi oğluna geldi" diye konuştu.

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