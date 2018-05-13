Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve vakıf üyeleri, Cebeci Askeri Mezarlığı'nda, çocuklarının kabirlerini ziyaret eden şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Cebeci Askeri Mezarlığı'na gelerek, şehit yakınlarıyla tek tek konuşan Aylar, annelere kırmızı karanfil dağıttı, sabır diledi. Aylar, "Şehit anneleri için gerçekten zor bir gün. Çocuklarını, evlatlarını, fidanlarını yetiştirmişler. Bu ülkeye yiğitlerini feda etmiş kahraman annelerimiz buradalar. Biz de onların yanındayız." diye konuştu.

Aylar, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlamak, vakıf olarak onların yanında olduklarını göstermek için burada olduklarını söyledi.

Anneler Günü'nde gençlere ve vatandaşlara mesaj vermek istediklerini dile getiren Aylar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimize diyoruz ki 'Bir gelin, burada yatan yiğitleri bir görün, buradaki yiğitlerin annelerini bir görün.' Bu anneler, yiğitlerini feda ettiler. Bugün burada yatan evlatlar annelerine gidemediler, anneler kahraman evlatlarının yanına geldiler. Herkes bu bayrağın, vatanın kıymetini çok iyi bilmeli. Bizler Anneler Günü'nü rahat kutlayalım diye bu evlatlar canlarını verdiler. Her kesimden insan Cebeci Askeri Mezarlığına bütün özel günlerde gelmeli ve şehitlerimizi ve annelerini ziyaret etmeli."