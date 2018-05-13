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Şehit annelerinin en hüzünlü "Anneler Günü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 15:47 | Son Güncelleme

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve vakıf üyeleri, Cebeci Askeri Mezarlığı'ndaki çocuklarının kabirlerine gelen şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı - Vakıf Başkanı Aylar: - "Bugün burada yatan evlatlar, annelerine gidemediler, anneler kahraman evlatlarının yanına geldiler. Herkes bu bayrağın, vatanın kıymetini çok iyi bilmeli" - Şehit Hava Pilot Mustafa Tanış'ın annesi Yurdagül Tanış: - "Sözün bittiği yer. Oğlumu 2015'te şehit verdim. Pilottu. Konya'da düştü uçağı. Kara haberi aldığımızdan beri üzüntümüzü yaşıyoruz. Sadece Anneler Günü değil, her gün çok zor"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve vakıf üyeleri, Cebeci Askeri Mezarlığı'nda, çocuklarının kabirlerini ziyaret eden şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Cebeci Askeri Mezarlığı'na gelerek, şehit yakınlarıyla tek tek konuşan Aylar, annelere kırmızı karanfil dağıttı, sabır diledi. Aylar, "Şehit anneleri için gerçekten zor bir gün. Çocuklarını, evlatlarını, fidanlarını yetiştirmişler. Bu ülkeye yiğitlerini feda etmiş kahraman annelerimiz buradalar. Biz de onların yanındayız." diye konuştu.

Aylar, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlamak, vakıf olarak onların yanında olduklarını göstermek için burada olduklarını söyledi.

Anneler Günü'nde gençlere ve vatandaşlara mesaj vermek istediklerini dile getiren Aylar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimize diyoruz ki 'Bir gelin, burada yatan yiğitleri bir görün, buradaki yiğitlerin annelerini bir görün.' Bu anneler, yiğitlerini feda ettiler. Bugün burada yatan evlatlar annelerine gidemediler, anneler kahraman evlatlarının yanına geldiler. Herkes bu bayrağın, vatanın kıymetini çok iyi bilmeli. Bizler Anneler Günü'nü rahat kutlayalım diye bu evlatlar canlarını verdiler. Her kesimden insan Cebeci Askeri Mezarlığına bütün özel günlerde gelmeli ve şehitlerimizi ve annelerini ziyaret etmeli."

Şehit Hava Pilot Mustafa Tanış'ın annesi Yurdagül Tanış, en acı günlerinden birisini yaşadığını ve oğlunu kaybettiğinden beri her günün çok zor geçtiğini söyledi.

Tanış, "Sözün bittiği yer. Oğlumu 2015'te şehit verdim. Pilottu. Konya'da düştü uçağı. Kara haberi aldığımızdan beri üzüntümüzü yaşıyoruz. Sadece Anneler Günü değil, her gün çok zor. Diyecek bir şey yok." dedi.

Cebeci Askeri Mezarlığı'na gelerek, şehit aileriyle konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Tüm şehit anneleri bizim annemiz. Tüm millet onların evladı. Burası millet olmanın ne demek olduğunu iliklerimize kadar hissettiğimiz bir yer. Cenabı Allah tüm şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun." dedi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehit ailerine ve şehitliği ziyarete gelenlere lokum dağıtıldı.

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