Şehit annesi acı haberi böyle aldı!

Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından havalandıktan sonra Isparta’nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucunda şehit olan Astsubay Ömer Kadir Arlı’nın annesin yaşadığı Meydan Mahallesi Yazar Sokak’ta bulunan eve acı haber ulaştı.

'NEDEN GELDİNİZ?'

112 Acil Sağlık ekipleri ve askeri erkanın zile bastığını gören anne, oğlunun şehit olduğunu anlayarak feryat etti. Anne askeri erkana ‘Neden geldiniz?', 'Ne oldu?’ sorularını sormasına üzerine askeri erkanda bulunan komutanlar ‘Hava anne ziyaretine geldik’ diye cevap verip içeri girdiler. Acılı anne sakinleştirildikten sonra askeri erkan aileye oğullarının şehit olduğu bilgisini verdi.

ORDU'DA ÇİFTE ŞEHİT ACISI

Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağının Isparta Yalvaç'ta düşmesi sonucu şehit olan Binbaşı Ümit Karamustafa’nın Ordu’nun Fatsa ilçesindeki baba evine acı haber verildi.

Binbaşı Ümit Karamustafa’nın şehit haberini alan yakınları ise baba evine akın etti. Şehit haberini Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve protokol üyeleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan evlerine giderek acılı haberi baba Sebahattin Karamustafa’ya verdiler. Aldıkları şehit haberiyle sinir krizleri geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Anne Nezaket Karamustafa gözyaşlarına boğuldu. Anne Nezaket Karamustafa, "Canım yavrum, senin bu haberinimi alacaktım, iki kuzumu kime bıraktın yavrum, gururlu oğlum" diyerek ağıt yaktı.