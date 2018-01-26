Hekimler Birliği Vakfı, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamasını kınayarak TTB Merkez Konseyine istifa çağrısında bulundu.

Hekimler Birliği Vakfı, yaptığı yazılı açıklama ile TTB'nin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

TTB Merkez Konseyini yöneten hekimlerin dünyayı yorumlama anlayışlarının Türkiye'deki tüm hekimlerin yorumuna uymadığı belirtilen açıklamada, hekimlerin sesi olması gereken birliğin, toplum adına evrensel değeri bulunan mesajlar vermekle yükümlü olması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, TTB'nin bildirisinde kullanılan kavramların etik değerlere, insan haklarına ve hukuka uygun olmadığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Savaş, bir halk sağlığı sorunu değildir. Savaş, çözümün bittiği yerdeki egemenlik çatışmasıdır. Savaş, iki devlet arasında savaş hukukuna uyularak yapılır. Savaş ve terör farklı etkinliklerdir. Savaşçıyı terörist, teröristi savaşçı olarak değerlendiremeyiz. Hekimin yaşamı savunma gibi bir görevi yoktur. Hasta olduğunu ifade eden ya da gösteren bireylerin hastalığının hangi tür hastalık olduğunu teşhis ve tedavi ederek mesleğinin gereğini yapmakla görevlidir.