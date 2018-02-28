Şehit annesi: Allah Afrin'deki askerlerimize güç versin

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- HAKKARİ Yüksekova’da, 6 yıl önce vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Er Umut Bulut’un annesi Gülbahar Çayıroğlu (59), evinin bir odasını oğlunun kıyafetleri ve eşyalarına ayırdı. Çayıroğlu, Afrin'deki operasyonda görev yapan askerler için dua ederek, "Allah askerlerimize güç versin" dedi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Yeşiltaş Karakolu’na 6 yıl önce bir grup PKK’lı terörist tarafından düzenlenen saldırıda Samsunlu Piyade Er Umut Bulut şehit oldu. Şehidin annesi Gülbahar Çayıroğlu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de bulunan askerlerin her zaman yanında olduklarını ve gerekirse onlara destek olmak için bölgeye gidebileceğini söyledi. Oğlunun kıyafetleri ve eşyalarını koyduğu odada, çocuğunu rüyasında gördüğünü anlatan Gülbahar Çayıroğlu, "Şehidimin bebeği yetim kaldı. Boynu bükük kaldı. Allah kimselerin yavrusunun boynunu bükmeden, ayaklarına taş değmeden ailelerine kavuşmayı nasip etsin. Artık analar ağlamasın" dedi. 'YANLARINDA OLMAK İSTİYORUM' Vatan için gerekirse kendisinin de operasyon bölgelerine gidebileceğini ve askerlere destek vereceğini belirten Çayıroğlu, “Yavrularımız orada karda, yağmurda, çamurda savaşırken rahat uyuyamıyoruz. Güvenlikteyiz ama çocuklarımızın yanında olmak istiyorum. En azından bir çorbalarını kaynatmak veya cephede silah tutmak istiyorum. Allah askerlerimize güç versin” dedi.