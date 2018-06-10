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Şehit annesi KOSGEB desteğiyle oğlunun hayalini gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 13:37 | Son Güncelleme

Hakkari'de teröristlerin hain saldırısında şehit olan 22 yaşındaki Bekir Eren Deniz'in Çorum'da yaşayan annesi Pakize Deniz, KOSGEB desteğiyle açtığı iş yerinde oğlunun sevdiği kek, kurabiye ve pastaları yapıyor - Pakize Deniz: "Oğlum keki çok seviyordu. Emekli olunca ya da işi bırakma durumunda böyle bir yer açma hayali vardı. Ben de onun adına kek evi açayım dedim"

ÇORUM (AA) - GAZİ NOGAY - Hakkari'de terör örgütü mensuplarının hain saldırısında şehit olan 22 yaşındaki Bekir Eren Deniz'in Çorum'da yaşayan annesi Pakize Deniz, KOSGEB desteğiyle oğlunun hayalini kurduğu iş yerini hizmete açtı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 29 Temmuz 2016'da PKK'lıların yol kontrolü yapan askerlere uzun namlulu silahlarla saldırması üzerine çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Bekir Eren Deniz'in o dönemde Bolu'da yaşayan ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından memleketleri Çorum'a taşınma kararı aldı.

Şehit oğlunun adını yaşatmak amacıyla bir şeyler yapmayı düşünen anne Deniz, astsubay emeklisi eşi Galip Deniz'in de yardımıyla KOSGEB'ten destek alarak, "Bekirim Kek Evi" ismiyle pastane ve kafe konseptinde bir iş yeri açtı.

Kent merkezindeki Albayrak Caddesi'nde açtıkları iş yerinde oğlunun sevdiği kek ve pastalardan yaparak satışa sunan Deniz çifti, şehit çocuklarına da ücretsiz hizmet veriyor.

- "Üzülme anacım, senin bin oğlun daha var"

Pakize Deniz, oğlunun şehit olmasının ardından zor bir süreç yaşadıklarını ancak yaşadığı acıya rağmen ayakta kalabilmek için bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

İki oğlu daha olduğunu, onların, "ayakta kalmalısın, biz de varız" şeklindeki sözlerinin kendisine güç verdiğini dile getiren Deniz, "Onları anne sevgisinden mahrum bırakmamak için toparlandım. Daha önce de çeşitli sektörlerde iş deneyimlerim ve iş yerlerim vardı. Bana iyi gelecek, vaktimi değerlendirebileceğim bir şeyler arıyordum. Oğlum keki çok seviyordu. Emekli olunca ya da işi bırakma durumda böyle bir yer açma hayali vardı. Ben de onun adına kek evi açayım dedim. Kek, kurabiye, pasta yaparak onlarla vakit geçireyim istedim." ifadelerini kullandı.

KOSGEB'den destek alarak "Bekirim Kek Evi"ni açtığını belirten anne Deniz, şunları kaydetti:

"Kendimizi geliştirdik. Ustalardan yardım aldık. Çok şükür iyiyiz. Müşterilerimizle arkadaş olduk. Gelip bizimle vakit geçiyor, sohbet ediyorlar. Bunlar bize çok iyi geliyor. İş yerimize ilk kez gelenler 'Bekir'in kim olduğunu soruyor. İçerideki fotoğrafları görenler 'Usta bu mu?' diye soruyor. Şehit aileleri geliyor. Birbirimize destek oluyoruz. Çok zor oluyor ama destek oluyoruz birbirimize. Oğlumun asker arkadaşları da sık sık ziyarete geliyor. Kayseri'deki devre arkadaşları hiç yalnız bırakmıyor bizi. Geldiklerinde, 'üzülme anacım, senin bin oğlun daha var' diyorlar. Bekir'in doğum günlerinde, mevlidinde de telefonla arıyorlar."

Oğlunun adını yaşatmak ve vakit geçirmek için açtığı iş yerinde ilk başta evde yaptığı ürünleri sattığını ancak şimdi imalathane oluşturmaya hazırlandıklarını anlatan Pakize Deniz, "İlk başlarda evden yapabileceğimi düşünmüştüm. Müşteriler artınca talebe yetişemedik. Evden karşılayamaz olduk. İmalathane açıyoruz." diye konuştu.

- Şehit çocuklarından ücret alınmıyor

Şehidin babası Galip Deniz ise iş yerinde şehit çocuklarından ücret almadıklarına işaret ederek, "Eğer bir gün iş yeri açarsak, 'Bu iş yerinde şehit çocukları için her şey ücretsizdir. Bedelleri babaları tarafından ödenmiştir' şeklinde yazı yazdıracağım demiştim. Çok şükür, işletmemizi açtık ve dileğimizi gerçekleştirdik. Bizden sonra da birkaç esnaf arkadaşımız şehit çocuklarına ücretsiz hizmet vermeye başladı. Bu da beni çok mutlu etti." dedi.

Şehitlerin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini vurgulayan Deniz, "Onlara olan bir vefa borcumuz olarak görüyoruz bunu. İnşallah her tarafa yayılır. Biz ne yaparsak yapalım onların bedelini ödeyemeyiz. Benim evladım da dahil. Öyle bir para birimi de ücret de yok." şeklinde konuştu.

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Çorum KOSGEB Pakize Deniz şehit Bekir Eren Deniz

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