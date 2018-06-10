Şehit annesi KOSGEB desteğiyle oğlunun hayalini gerçekleştirdi

Pakize Deniz, oğlunun şehit olmasının ardından zor bir süreç yaşadıklarını ancak yaşadığı acıya rağmen ayakta kalabilmek için bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

İki oğlu daha olduğunu, onların, "ayakta kalmalısın, biz de varız" şeklindeki sözlerinin kendisine güç verdiğini dile getiren Deniz, "Onları anne sevgisinden mahrum bırakmamak için toparlandım. Daha önce de çeşitli sektörlerde iş deneyimlerim ve iş yerlerim vardı. Bana iyi gelecek, vaktimi değerlendirebileceğim bir şeyler arıyordum. Oğlum keki çok seviyordu. Emekli olunca ya da işi bırakma durumda böyle bir yer açma hayali vardı. Ben de onun adına kek evi açayım dedim. Kek, kurabiye, pasta yaparak onlarla vakit geçireyim istedim." ifadelerini kullandı.

KOSGEB'den destek alarak "Bekirim Kek Evi"ni açtığını belirten anne Deniz, şunları kaydetti:

"Kendimizi geliştirdik. Ustalardan yardım aldık. Çok şükür iyiyiz. Müşterilerimizle arkadaş olduk. Gelip bizimle vakit geçiyor, sohbet ediyorlar. Bunlar bize çok iyi geliyor. İş yerimize ilk kez gelenler 'Bekir'in kim olduğunu soruyor. İçerideki fotoğrafları görenler 'Usta bu mu?' diye soruyor. Şehit aileleri geliyor. Birbirimize destek oluyoruz. Çok zor oluyor ama destek oluyoruz birbirimize. Oğlumun asker arkadaşları da sık sık ziyarete geliyor. Kayseri'deki devre arkadaşları hiç yalnız bırakmıyor bizi. Geldiklerinde, 'üzülme anacım, senin bin oğlun daha var' diyorlar. Bekir'in doğum günlerinde, mevlidinde de telefonla arıyorlar."