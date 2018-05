Şehit annesi, oğluyla aynı ismi taşıyan torunuyla hayata bağlandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 2010 yılı Haziran ayında PKK'lı teröristlerce sınır birliğine yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Çavuş Mustafa Kayın'ın memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan annesi Sevgi Kayın, oğluyla aynı ismi taşıyan torunu Mustafa'yı (6) büyüterek hayata bağlanıyor. Sevgi Kayın, diğer yandan da 15 gün önce dünyaya gelen 2'nci torunu Mısra'nın sevincini yaşıyor.

Evlatlarını vatan uğruna kaybeden şehit anneleri için Anneler Günü, buruk geçiyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen Piyade Çavuş Mustafa Kayın'ın memleketi Keşan'da yaşayan annesi Sevgi Kayın da Anneler Günü'nü büyük oğlu Süney'den olan ve şehit amcasının ismini taşıyan torunu Mustafa ile 15 gün önce dünyaya gelen Mısra'ya sarılarak geçiriyor.

'ONUN YERİ, ACISI ÇOK FARKLI OLUYOR'

İki oğlundan birini şehit veren şehit annesi olarak 8'inci Anneler Günü'nü geçiren ve acısının halen taze olduğunu belirten Kayın, "Hiçbir şey yerini doldurmuyor. Bir Mustafa'mız daha geldi. Biri evlat olarak, diğeri torun olarak. Ama onun yeri, acısı çok farklı oluyor. Anneler Günü olduğunda hüzün, bayram oluyor hüzün. Onun yaşıtlarını, arkadaşlarını görüyorsun. Kimi nişanlanıyor, kimi evleniyor. Anneyle babanın içindeki yara çok başka bir şey. Rabbim şahadet şerbetini içirmeyi nasip etmiş ona ama her anne ve baba için tarif edilemez bir acı" dedi.

'KONDURAMIYORSUN, 'DÖNMEYECEK' DEMİYORSUN'

Sevgi Kayın, askere gitmeden önce oğluyla yaşadığı son günü aktararak, "Kahvaltı hazırlıyordum. Ağabeyiyle içerde oturuyordu. Ağabeyine, 'ister misin şehit olayım' dedi. Bende elimde domates kesiyordum, dedim ki, 'Mustafa her askere giden şehit mi oluyor, neden böyle konuşuyorsun?' İçeri girdim, sadece gülümsedi, hiç cevap vermedi. Son gece, ağabeyiyle aynı odada yatıyorlardı. 'Gelsene evladım bu son gece ikimiz yatalım seninle' dedim. Yine gülümsedi, yattık, öyle onu sevdim. Sonra yine yerine gitti yattı. İkinci oğlum, ilk kez evladımı askere geçirmedim. Ama onunla ayrılışımız bambaşkaydı. Konduramıyorsun, 'dönmeyecek' demiyorsun" diye konuştu.

'DÜKKAN AÇIP, EVLENECEKTİ'

Oğlunun askerlik dönüşü mobilya atölyesi kurmayı ve evlenmeyi planladığını ifade eden Sevgi Kayın, "O zaman evlenecek olan ağabeyinin evini düzüyorduk. Dedi ki, 'Ağabeyimin her şeyini yapın ama sadece kapılarla dolaplarını ben yapacağım' dedi. Mobilya bölümü okumuştu. Evin sadece kapılarıyla dolaplarını ona bırakmıştık. Ama hayalleri dükkan açmaktı. Sevgilisi vardı. Evlenmeyi düşünüyordu" dedi.

'BENİ HAYATA BAĞLAYAN TORUNLARIM OLDU'

Sevgi Kayın, Anneler Günü'nde tüm şehit anneleri gibi içlerinin yandığını belirterek, "Göz pınarlarımız kurudu. Ama beni hayata bağlayan torunlarım oldu. Hayatta mücadele bitmiyor. Allah, evlat acısıyla kimseyi sınamasın. Biz birbirimizi anlıyoruz. Yüzünüz gülüyor, hareket ediyorsunuz ama yüzü, sesi hayalinize hep geliyor. Diğer oğlum Anneler Günü'nü kutluyor. Ama hemen diğer oğlum aklıma geliyor. O da olsa hemen sarılacak boynuma, öpecek" dedi.

Sevgi Kayın, evladıyla gurur duyduğunu belirterek, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerin annelerinin, Anneler Günü'nü kutladı.