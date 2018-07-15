"Şehit annesi olarak hem üzüntülü hem gururluyum"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan iki çocuk annesi Sevgi Yeşilyurt'un annesi Gülbeyaz Yeşilyurt, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.
İstanbul'da bir muhasebe şirketinde çalışan iki çocuk annesi 51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları darbeye karşı sokağa çıkmaya davet etmesi üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. Darbeci askerlere karşı yanında bulunanlarla mücadele eden Yeşilyurt, açılan ateş sonucu şehit düştü.
Şehit Yeşilyurt'un 70 yaşındaki annesi Gülbeyaz Yeşilyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının şehit olmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen acısının dinmediğini söyledi.
Evlat acısının çok zor olduğunu vurgulayan Yeşilyurt, yargılanan FETÖ mensuplarının en ağır cezayı almalarını istedi. Bu tür suçların idamla cezalandırılması gerektiğini belirten Yeşilyurt, "En ağır cezanın verilmesi lazım. O FETÖ'cü televizyona çıktığında bakmam. Allah onu bildiği gibi yapsın." ifadesini kullandı.
- "Acısı dinmez
Kızının vatansever olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgi beslediğini dile getiren Yeşilyurt, "Vatan için hemen kendini öne atardı. Darbe girişimini duyunca hemen fırlamış, gitmiş. Yanına bir tek telefonunu almış. Çantasını falan almamış. Vurulunca telefonu düşmüş. Biz kızımızı aradığımızda, 'Kızınız vuruldu, yaralı' diye bilgi aldık." diye konuştu.
"Kızım şehit oldu, hem üzüntülüyüm hem gururluyum." diyen 5 çocuk annesi Gülbeyaz Yeşilyurt, şunları kaydetti:
"Acısı kesinlikle dinmez. Kızım emekli olmuştu ama çalışıyordu. Evde çalışmadan duramazdı. Çevresi tarafından çok sevilirdi. Mert bir kişiydi, atılgandı. Her an kızım aklımda. Mezarına gidiyoruz, dua edip geliyoruz. 17 yıl önce kızım ameliyat ettirdi, sırtında taşıdı beni. Kalçamdan yine ameliyat olacağım. Sağ olsun, şimdi de devlet yalnız bırakmıyor bizi. Arıyorlar, soruyorlar, hiç yalnız bırakmıyorlar."
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