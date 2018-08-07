Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi’nde müstakil bir evde yaşayan 53 yaşındaki Dürüye Yalın’ın oğlu Jandarma Er Cemal Yalın, 8 yıl önce Diyarbakır'ın Dicle İlçe Emniyet Amirliğine düzenlenen roketatarlı saldırının ardından, polise destek için bölgeye hareket eden askeri birliğin pusuya düşürülmesi sonucu şehit oldu. Devlet, aile bireylerinden anneye yaklaşık 60 bin lira şehitlik parası verdi. İddiaya göre o dönemde acıları ile boğuşan anne Dürüye Yalın, 6 yıl önce kıramadığı yakınlarından 3’üne toplam 37 bin 500 lira borç para verdi. Aradan geçen 6 yıla rağmen akrabalarından parasını alamayan Yalın, borç içinde kredilerle kızını birkaç gün önce evlendirdi.

Evinin arsası için de 27 bin 500 lira bedel gelen Dürüye Yalın, çok zor duruma düştü. Son kez yakınlarından parasını isteyen ve olumsuz cevap alan Dürüye Yalın, parasını alabilmek için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızının düğün töreniyle birlikte çevresine 70 bin lira borcu olan Yalın, en büyük çöküntüyü ise dün yaşadı. Acılı anne dün ölüm yıl dönümünde Uncalı Kent Mezarlığı’ndaki oğlunun mezarına gidemedi. Oğlunun fotoğraflarına sarılıp, ağlayarak teselli bulmaya çalışan anne Yalın’ın tek isteği oğlunun şehitlik parasının akrabaları tarafından kendisine geri verilmesi.