Şehit annesine CHP'lilerden çirkin saldırı!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Merinos semti Orhangazi Parkı'nda şehit annesi olduğu öğrenilen Ayşe Güngör, iddiaya göre siyasi partilerin seçim stantlarının bulunduğu alanda CHP'nin standına 'Siz teröristlerle nasıl el sıkışırsınız?' diye yürümek istedi. O esnada CHP stant görevlileri kendilerine tepki gösteren Ayşe Güngör'e saldırmaya başladı. Saldırının ardından şehit annesi olduğunu dile getiren Ayşe Güngör'ün çığlıklarını duymayan CHP'liler yaşlı kadına saldırmaya devam etti.

Ayşe Güngör'ün Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde arkadaşıyla şakalaşırken tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Sivas Asker Hastanesi'nde hayatını kaybederek şehit olan Jandarma komando er Mehmet Güngör'ün annesi olduğu tespit edildi. Saldırının ardından Şehit annesi Ayşe Güngör’ün evine gelen Ak Parti Milletvekili Adayı Osman Mesten , İsmail Özkan ve Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Muhammet Tekin, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

"ÜSTÜME SALDIRDILAR KOLLARIMI YIRTTILAR"



Saldırıya uğradığını iddia eden şehit annesi Ayşe Güngör, "Ben SSK'ya gitmiştim oradan gelirken köprünün altından geçtim Ulucami'ye giderken namaz kılmaya gidiyordum. Onlar da oraya çadır kurmuşlar, o çadırı kurarken bana afiş uzattı. Ben de ne uzatıyorsunuz afişi almıyorum sizin Cumhurbaşkanı adayınız Edirne'de PKK'yı ziyaret etti. Siz bana ne olduğunu bilmeden afiş uzattınız. Bende attım afişini almadım. Kadınlar bana saldırdı saygısızlık yaptılar. Bana tepki gösterdiler bende onlara tepki gösterdim. MHP'liler beni ayırdı MHP olmasaydı onlar beni linç ediyordu. Üstüme saldırdılar kollarımı yırttılar. Ondan sonra karakola gittim. Şikayetçi olmuştum sonra polisler ikna etti bende olmadım vazgeçtim. Bu saatten sonra böyle kalmasını istiyorum o kadar yükseğe gitmesini istemiyorum ama onlar bana saygısızlık yaptılar. Hangi hükumet gelirse gelsin benim vatanımdır hükümetimdir benim hiç birisi ile alakam yok. Benim CHP ile işim yok ama onlar bana afiş uzattı. Onların Cumhurbaşkanı adayı gitti PKK'yı ziyaret etti. Ben kabul etmedim ben onun afişini almak zorunda değilim. Onlar bana attın diye tepki gösterdi. Onlar bana saygısızlık yaptı. Ben onlara saygısızlık yapmadım. Cumhurbaşkanı bana sahip çıksın beni yanına çağırırsın onun ile görüşmek istiyorum" dedi.