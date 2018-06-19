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Şehit annesine CHP'lilerden çirkin saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 07:15 | Son Güncelleme

Bursa'da CHP standında görevli olduğu öne sürülen bir kadının, kendilerine "Siz teröristlerle nasıl el sıkışırsınız?" diye sorup tepki gösteren şehit annesi Ayşe Güngör'e saldırdığı iddia edildi. Olay anı amatör bir kamera tarafından kaydedilirken, AK Parti milletvekili adayları ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları şehit annesine ziyarette bulundu. Güngör, olayla ilgili "Cumhurbaşkanı bana sahip çıksın beni yanına çağırırsın onun ile görüşmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Merinos semti Orhangazi Parkı'nda şehit annesi olduğu öğrenilen Ayşe Güngör, iddiaya göre siyasi partilerin seçim stantlarının bulunduğu alanda CHP'nin standına 'Siz teröristlerle nasıl el sıkışırsınız?' diye yürümek istedi. O esnada CHP stant görevlileri kendilerine tepki gösteren Ayşe Güngör'e saldırmaya başladı. Saldırının ardından şehit annesi olduğunu dile getiren Ayşe Güngör'ün çığlıklarını duymayan CHP'liler yaşlı kadına saldırmaya devam etti.

Ayşe Güngör'ün Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde arkadaşıyla şakalaşırken tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Sivas Asker Hastanesi'nde hayatını kaybederek şehit olan Jandarma komando er Mehmet Güngör'ün annesi olduğu tespit edildi. Saldırının ardından Şehit annesi Ayşe Güngör’ün evine gelen Ak Parti Milletvekili Adayı Osman Mesten , İsmail Özkan ve Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Muhammet Tekin, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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"ÜSTÜME SALDIRDILAR KOLLARIMI YIRTTILAR"

Saldırıya uğradığını iddia eden şehit annesi Ayşe Güngör, "Ben SSK'ya gitmiştim oradan gelirken köprünün altından geçtim Ulucami'ye giderken namaz kılmaya gidiyordum. Onlar da oraya çadır kurmuşlar, o çadırı kurarken bana afiş uzattı. Ben de ne uzatıyorsunuz afişi almıyorum sizin Cumhurbaşkanı adayınız Edirne'de PKK'yı ziyaret etti. Siz bana ne olduğunu bilmeden afiş uzattınız. Bende attım afişini almadım. Kadınlar bana saldırdı saygısızlık yaptılar. Bana tepki gösterdiler bende onlara tepki gösterdim. MHP'liler beni ayırdı MHP olmasaydı onlar beni linç ediyordu. Üstüme saldırdılar kollarımı yırttılar. Ondan sonra karakola gittim. Şikayetçi olmuştum sonra polisler ikna etti bende olmadım vazgeçtim. Bu saatten sonra böyle kalmasını istiyorum o kadar yükseğe gitmesini istemiyorum ama onlar bana saygısızlık yaptılar. Hangi hükumet gelirse gelsin benim vatanımdır hükümetimdir benim hiç birisi ile alakam yok. Benim CHP ile işim yok ama onlar bana afiş uzattı. Onların Cumhurbaşkanı adayı gitti PKK'yı ziyaret etti. Ben kabul etmedim ben onun afişini almak zorunda değilim. Onlar bana attın diye tepki gösterdi. Onlar bana saygısızlık yaptı. Ben onlara saygısızlık yapmadım. Cumhurbaşkanı bana sahip çıksın beni yanına çağırırsın onun ile görüşmek istiyorum" dedi.

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"ŞEHİT ANNESİ BİZİM ANNEMİZDİR"

Olay hakkında bilgi aldıktan sonra şehit annesi Ayşe Güngör’e geçmiş olsun ziyaretine gelen Ak Parti milletvekili ve milletvekili adayı Osman Mesten , "Bu gün maalesef menfur ve müessif bir olay hukuğu bulmuş. Gemlikte Şehit Mehmet Güngör’ün annesi Ayşe teyzemizi bizde ziyaret ettik. Ayşe Teyzemiz Bursa merkezinde CHP’li üyelerin kendisine broşür vermek istemesi ve CHP olduğundan dolayı şehit annesi olduğundan dolayı da özellikle terörist sevicisi olan Selahattin Demirtaşı’ı, genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret etmesi ve buna benzer HDP ve diğer teröristler ile ilişkilerinden dolayı CHP’lilerin buna tepki göstermek maksadı ile broşürünü kabul etmemesi üzerine CHP’li üyeler annemize saldırıda bulunmuş. Hakikaten dikkat çekici ve müessif bir olaydır. Olayı gerçekleştiren her kimse kınıyoruz. Şehit annesi bizim annemizdir. Bizde Gemlik’te seçim çalışmalarındaydık hemen olayı duyar duymaz kendisini ziyarete geldik. Bu tepkisi haklı bir tepkidir. CHP’nin CHP’li üyelerin şehit ailelerine yakın olmak yerine tam tersine ülkemizi bölmek isteyen bunca insanımızın kanına giren ve halende bu düşüncelerinden vazgeçmeyen teröristleri ve terörist sevicilerine yakın durmalarından dolayı milletimiz gereken tepkiyi gösteriyor. Daha önce bazı şehit cenazelerinde benzer olaylar hukuğu bulmuştu. Ben buradan CHP’li üyelere CHP’li temsilcileri biraz izan diliyorum. Vatanın milletin bölünmesi için uğraşanların yanında değil şehit ailelerin yanında bulunmaları gerektiğini ifade ediyorum. Onlar şehit ailelerinin yanında durmayabilirler ama biz onların yanındayız her daim. Şehit annesi bizim annemizdir zaten sürekli bizim partimizin temsilcileri Gemlik’te mükim olan Belediye Başkanlarımız sürekli kendileri ile irtibat halindedirler. Bu bizim ailemizdir. Bizim annemizdir, biz vatanımızın birliği ve bütünlüğü için uğraşan insanlarız. Bu müessif olayı tekrar kınadığımı ifade ediyorum. Yasal işlem hemen orada polis ekipleri tarafından tutanak tutulmuş ifadeler alınmış ancak bunun üzerine mutlaka ilgili devlet kurumları da gidecektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız olmak üzere şehit ailesi yakınları ilgili dernekleri başta olmak üzere bizde bunun takipçisi olacağız. Adli süreç mutlaka devam edecektir” dedi.

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İHA


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