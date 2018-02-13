Otobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı

Olay, kent merkezinde yolcu otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şehit annesi, ücretsiz kartıyla halk otobüsüne bindi. Otobüs şoförü Eren G. şehit annesinin ücretsiz kartla otobüse bindirmek istemedi ve 2,5 lira otobüsü ücretini istedi.

Şehit annesi, “ Sen askerliğini yaptın mı, biz bu vatana şehit verdik” demesi üzerine şoför Eren G.” vermiş olabilirsin, bu otobüs mazot yakıyor, devletin Allah belasını versin” dedi. Otobüs de bulunan güvenlik kamerası görüntüsü sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepki topladı.

GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit yakını olduğu için devlet tarafından verilen kartla otobüse binen ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyen, ayrıca hem ona hem de devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı belirlenen şoför için harekete geçti. Bu kişi, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.