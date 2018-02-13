Olay, kent merkezinde yolcu otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şehit annesi, ücretsiz kartıyla halk otobüsüne bindi. Otobüs şoförü Eren G. şehit annesinin ücretsiz kartla otobüse bindirmek istemedi ve 2,5 lira otobüsü ücretini istedi.
Şehit annesi, “ Sen askerliğini yaptın mı, biz bu vatana şehit verdik” demesi üzerine şoför Eren G.” vermiş olabilirsin, bu otobüs mazot yakıyor, devletin Allah belasını versin” dedi. Otobüs de bulunan güvenlik kamerası görüntüsü sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepki topladı.
GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit yakını olduğu için devlet tarafından verilen kartla otobüse binen ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyen, ayrıca hem ona hem de devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı belirlenen şoför için harekete geçti. Bu kişi, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Ayrıca Eren G'nin kullandığı özel halk otobüsünde Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce eksiklikler tespit edilerek Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden idari para cezası uygulandığı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından da kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı öğrenildi.
YOLCULAR DA TEPKİ GÖSTERDİ
Bu arada, otobüs kamerası kayıtlarında, ücretsiz biniş kartını gösteren şehit annesi ile ücret isteyen şoför arasında yaşanan diyaloğun yanı sıra bazı yolcuların şoföre tepkilerini dile getirdiği görülüyor.
(AA / İHA)
Eşinin ihaneti doktor muayenesinde çıktı
Otobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı
Haciz skandalında flaş gelişme! Mehmetçik Vakfı, avukatın bağışını iade etti
İsrail, 'Batı Şeria'yı ilhak etmek için ABD ile görüştük' dedi, Beyaz Saray'dan jet yanıt geldi
Almanya'da PKK yandaşları SPD binasını bastı
Sapık suçunu itiraf etti! 3 yaşında çocuğa cinsel taciz
Whatsapp'ta yürüyeyim derken rezil oldular
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Rio Karnavalı başladı
Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Siber saldırganlar binlerce web sitesini kripto madenci yaptı
Okuyucu Yorumları 15 yorum