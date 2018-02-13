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Otobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 13.02.2018 02:20 | Son Güncelleme

Adana'da özel bir halk otobüsünün şoförü, şehit annesi olduğunu belirten yolcuya ve devlete hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, kent merkezinde yolcu otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şehit annesi, ücretsiz kartıyla halk otobüsüne bindi. Otobüs şoförü Eren G. şehit annesinin ücretsiz kartla otobüse bindirmek istemedi ve 2,5 lira otobüsü ücretini istedi.

Şehit annesi, “ Sen askerliğini yaptın mı, biz bu vatana şehit verdik” demesi üzerine şoför Eren G.” vermiş olabilirsin, bu otobüs mazot yakıyor, devletin Allah belasını versin” dedi. Otobüs de bulunan güvenlik kamerası görüntüsü sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepki topladı.

GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı, şehit yakını olduğu için devlet tarafından verilen kartla otobüse binen ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyen, ayrıca hem ona hem de devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı belirlenen şoför için harekete geçti. Bu kişi, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ayrıca Eren G'nin kullandığı özel halk otobüsünde Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce eksiklikler tespit edilerek Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden idari para cezası uygulandığı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından da kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı öğrenildi.

YOLCULAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu arada, otobüs kamerası kayıtlarında, ücretsiz biniş kartını gösteren şehit annesi ile ücret isteyen şoför arasında yaşanan diyaloğun yanı sıra bazı yolcuların şoföre tepkilerini dile getirdiği görülüyor.

(AA / İHA)

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
NİYE ŞOFÖR ÖDESİNN BAŞTAKİLERR KARŞILASINN ÜCRETİİ....BOL KESEDEN ATMASINI BİLİYORLARRR...
kardeşim bu muhabbete bi çare bulunması lazım tamam şehittir annesi akrabaları bize emanette bu şöförde evine ekmek götürücek en nihayetinde 65 yaş üzeri alma polis beleş asker beleş öğrenci indirimli şehit aylesi gazi vermesin kimden para kazanıcak bu adamlar
yazıklar olsun sık sık karşılaşıyoruz bu tür vakalarla hayır yani sırtınamı alıp götüryon yolcularımı sayarak alıyon ha bi kişi eksik binmiş ha vazla ne fark eder 2 bck kurşla ne zengin olursun nede fakir aynı durum anenin basınada gelebilir biri engelli insanı almaz ötekisi yaşlı bi kadını almaz yapmayın bunu ya 3 gunlük dünya Allah neyi sizden eksik kıldıki nankör insanlar..
Arkadaşlar suç şoförde değil, tamamen yönetimden kaynaklıdır. devlet sadece belediye otobüslerine ücretsiz yapmış. özel halk otobüsünde geçersiz maalesef. buna devlet el atmalı. şoför ne yapsın? ha böyle yapmalı mıydı? elbette yapmamalıydı yanlış.. ama devlette buna çözüm bulmak zorunda. şehit ailelerini böyle sürekli rezil etmemeli. Devlet büyüktür. buna çare bulamazsa yönetime yazıklar olsun diyorum. mynet lütfen yayınla
Kardeşim devlet zaten yapmış yapacağını ve konuya el atmış her ay polis asker gazi posta memuru sehir ve gazi yakınları için belli bir ödemeyi araç basına direk hesabına yapıyor. Arac sahipleri hiç homurdanmasın. Ay bası 750 lirayı almasını biliyorsunuz. Sehir ailesi demek bizim canımız emanetiz demek gazi ailesi de öyle. Polis ve posta memuru tabi ki ücretsiz hak veriyorum. Her an nereye göreve gidecekleri belli değil. Ayrıca askerde ücretli kardeşim. Bol keseden klavyeden atmayın. Bu vatan için masa bası savasılmıyor maalesef herkes elini taşın altına koyacak
yaptığı saygısızlık doğru değil ben engelliyim bizde bazen bu tür olaylara şahitlik ediyoruz 65 yaş üstü bedava bunaltmış 65 yaş üstleri ilçe ilçe dolaşıp çay içmeye ekmek almaya ilçelerin pazarında dolaşıp hatta başka bir ilçeden gelip tarlasını günlük sulamaya gelenvar
böyle hakaretin 100 misli daha fazlasi balıkesir.. EDREMIT belediye personeli.ve toplu taşıma başkanı ve şoförleri bana yapti
Sehit annesiysen git devlete anlat söförmü yolladi sehit olsun diye oglunu ilk kez bir sehit yakinina antipati duydum biride diyor basbakana söylesene bunu söyleyemzsin noluyor korku ülkesimi olduk herseyide söyleyebiliriz onlar bizden korksun biz halkiz birlik olmamiz gerekirken sonradan görmeleri zengin etme cabasina girdi bazi ahmaklar hem eve ekmek götüren adamcagizi yem et hem oglunu bu nedir ya senin parani söför degil devlet verecek madem sehit olmaya yolladi oglunu
Erzurum'da engelli kartımı kabul kabul etmeyip. Burası Türkiye değil burası Erzurum burda engelli kartı geçmez diyen şoför arkadaş darısı senin başına inşallah.
özel otobüsse bedava binmek olmaz o zaman tüm firmalar desin şehit ailelerine takım elbise bedava yemek bedava saç kesim bedava sağlık hizmeti bedava araba bedava diye. Şöför haklı uslup yanlış. Haaa burda devletten kasıt akp olduğunu düşünüyorum yoksa Türkiye Cumhuriyetine diyeceğini sanmam.
ÖZEL HALK ÖTOBÜSLERİ BELEDİYENİN İZNİ VE RUHSATI İLE ÜCRETSİZYLCUYU TAŞIMAKTALAR.BELEDİYELER BU TÜR HAREKET İÇİNDE OLAN OTOBÜS ŞÖFORLERİNİ İŞTEN MEN ETMELİ VE DERHAL YASAL İŞLEME BAŞLAMALILAR.AYRICA BU KONUNUN AYNI OTOBÜSTE BİR DEFA DAHA TEKRAR ETMESİ HALİNDA OTOBÜS DE EN AZ BİR AY SÜRE İLE BAĞLANARAK OTOBÜS SAHİBİNİ DE CEZALANDIRMALILAR
Bildiğim kadarıyla devlet otobüs firmalarına ücretsiz binenlerin parasını ayrıca veriyor...ödüyor yani. sen neyin parasını istiyorsun.
YAZIKLAR OLSUN
insanlarda para olmayınca böyle hırçınlıklar olabilir olmazsa şaşardım zaten şöförde haklı 15-16 saat direksiyon başında 3ila 5 lirtadaha fazla kazanayım diye can boğazda yaşıyor şehit anneside haklı konuşmalar nasıl geçmiş bilmiyorum ama orda koltuklarda oturan üç beş tane gerizekalıda utanmadan otursun orda çıkarıp verseler ya 2.5 tl
ZATEN DEVLET 7 NİSAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA ULAŞIMI SAĞLAYAN FİRMALARA KATKI SAĞLAMAYA BAŞLADI. YANİ FEVERAN ETMELERİNE GEREK YOKTUR. YALNIZ YAŞLILARIMIZ DA BU ULAŞIM ARAÇLARINI PİKNİK VE KEYFE KEDER AMAÇLI KULLANMAMALIDIRLAR. VEYAHUTTA BU TARZ KEYFİYETLERİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN SEYYAHAT EDEN YAŞLILARIMIZA AYLIK KOTA GETİRİLMESİ AYRICA SEMBOLİK BİR KATKI ALINMASI BENCE MESELEYİ KISMENDE OLSA ÇÖZECEK OLUP, AYRICA ULAŞIMDA YOĞUNLUĞU AZALTACAKTIR. (BU YORUMU YAŞLILARIMIZIN HOŞ GÖRÜSÜNE SIĞINARAK, BİZLERİNDE AYNI YAŞLARA ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNEREK YAZMIŞ BULUNMAKTAYIM.
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