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Şehit annesine hakaret eden şoförle ilgili iddianame kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 12:30 | Son Güncelleme

Adana'da ücretsiz ulaşım kartını gösteren ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen otobüs şoförü hakkında 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da ücretsiz ulaşım kartını gösteren ve şehit annesi olduğunu belirten Zübeyde Tura'dan 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen otobüs şoförü hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Şoför Eren Güngör'le ilgili cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamenin gönderildiği Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi, incelemelerini tamamladı.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından Güngör hakkında toplam 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

- Şehit annesinden özür dilemişti

Adana'da 13 Şubat'ta elindeki kartı göstererek otobüse binen ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan ısrarla 2,5 liralık ücreti isteyen özel halk otobüsü şoförü hakkında olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

Şoför hakkında incelenmek üzere mahkemeye gönderilen iddianamede, müşteki Zübeyde Tura'nın oğlu Mehmet Tura'nın 1993'te Elazığ-Bingöl kara yolunda terör örgütü PKK tarafından kurulan hain pusuda şehit olduğu anımsatılmış, şoförün şehit annesine karşı gerçekleştirdiği eylemlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaptığı, şehit haberleriyle milli birlik, dayanışma duyarlılığının ve hassasiyetinin arttığı hassas dönemde bunu gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Şüphelinin şehit yakınlarının tamamını kapsayacak şekilde "beleşçi" nitelendirmesi yaptığı belirtilen iddianamede, şoförün ülkesinin bekası için canlarını vermiş şehitlerin geride bıraktıkları yakınlarından oluşan müştekinin de içerisinde bulunduğu saygın sosyal sınıfa karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği bildirilmişti.

İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartlı tahliye edilen özel halk otobüsü şoförü Güngör, şehit annesi Tura'yı merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek özür dilemişti.

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