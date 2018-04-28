Şehit annesinin yeni evinde ilk misafiri, Bakan Kurtulmuş oldu

ERZURUM, (DHA)- SURİYE'nin Afrin bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Teğmen Muhammed Kır'ın (25) annesi Hemra Cömert'e hediye edilen evin ilk misafiri, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş oldu.

İnşaat şirketi sahibi İbrahim Topal, Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'yı arayıp, Zeytin Dalı Harekâtı'nda 15 Mart günü, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Teğmen Muhammed Kır'ın annesi Hemra Cömert'e ev hediye etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Ilıcalı, daha önce eşinden ayrılan, bir süredir de Kayseri'de bekâr olan oğlu Muhammed Kır ile birlikte yaşayan Hemra Cömert ile iletişime geçti. Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın girişimleri ile Hemra Cömert'e iş insanı İbrahim Topal tarafından daire hediye edildi. Ev, ihtiyaç duyulabilecek tüm eşyalar ile donatılarak şehit annesi Hemra Cömert'e teslim edildi.

Şehit Teğmen Muhammed Kır'ın annesi Hemra Cömert'in yeni evinde ilk misafirleri ise geçen 26 Nisan'da Erzurum'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Vali Seyfettin Azizoğlu, Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu. Bakan Numan Kurtulmuş, şehidin annesine, devletin her zaman yanlarında olacağını belirterek taziyelerini iletti.

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