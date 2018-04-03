Şehit arkadaşının adını kaskına kazıttı

Düzce Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri Ekip Amiri Komiser Aykut Yanar, Mardin-Diyarbakır karayolunda meydana gelen terör saldırısında şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Kubilay Er’in adını kaskına kazıttı.
Komiser Aykut Yanar, 2016 yılının Mart ayında Mardin’de polis zırhlı aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlatılması sonucu şehit olan arkadaşı komiser yardımcısı 25 yaşındaki Kubilay Er’in adını kaskına kazıttı. Aykut Yanar’ın bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
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