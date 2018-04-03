HABER

Şehit arkadaşının adını kaskına kazıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:25 | Son Güncelleme

Düzce Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri Ekip Amiri Komiser Aykut Yanar, Mardin-Diyarbakır karayolunda meydana gelen terör saldırısında şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Kubilay Er’in adını kaskına kazıttı.Komiser Aykut Yanar, 2016 yılının Mart ayında Mardin’de polis zırhlı aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlatılması sonucu şehit olan arkadaşı komiser yardımcısı 25 yaşındaki Kubilay Er’in adını kaskına kazıttı.

Şehit arkadaşının adını kaskına kazıttı

Düzce Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri Ekip Amiri Komiser Aykut Yanar, Mardin-Diyarbakır karayolunda meydana gelen terör saldırısında şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Kubilay Er’in adını kaskına kazıttı.
Komiser Aykut Yanar, 2016 yılının Mart ayında Mardin’de polis zırhlı aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlatılması sonucu şehit olan arkadaşı komiser yardımcısı 25 yaşındaki Kubilay Er’in adını kaskına kazıttı. Aykut Yanar’ın bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Şehit arkadaşının adını kaskına kazıttı

Bu görüntünün ardından büyük sürprizBu görüntünün ardından büyük sürpriz
Mehmet Şanlı'yı sokakta dövmüşler!Mehmet Şanlı'yı sokakta dövmüşler!
Gündemi sarsacak çıkış: Kürtler AK Parti'den rahatsızGündemi sarsacak çıkış: Kürtler AK Parti'den rahatsız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Terör örgütünün sözde adalet komisyoncularına büyük şok! Yakalandılar!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

Polise dehşeti yaşatan FETÖ'cünün pantolonu düştü!

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Ankara'da kritik zirve! Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Ankara'da kritik zirve! Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.