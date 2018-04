Şehit asker Akpınar'ın adı hatıra ormanında yaşayacak

Arslantaş, her şehit kabrinin vatanın ilelebet Türk yurdu olduğunu ispat eden mühür durumunda bulunduğunu belirterek, "Şehitlerimiz bu topraklara, toprakların bizim olduğunu gösterecek mühürlerimizdir. Her şehit kabri bu vatanın ilelebet Türk yurdu olduğunu ispat eden, bu topraklara vurulmuş mühürdür. Şehitler için toprağa dikeceğimiz her bir ağacın bekçisi olmanız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Arslantaş, şehit eşi Begüm Ceren, şehit babası Kenan Akpınar ve katılımcılar, oluşturulan alana fidan dikip suladı.

Programa, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, Üzümlü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök, AK Parti Üzümlü İlçe Başkanı Mustafa Topcu, Şehit Adem Akpınar’ın yakınları, çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.