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Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde nöbet sırasında ayağının kayması sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş, memleketi Afyonkarahisar’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.Nöbet sırasında ayağının kayması sonucu düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş, memleketi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine Bağlı Balcam köyünde ebediyete uğurlandı.

Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde nöbet sırasında ayağının kayması sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş, memleketi Afyonkarahisar’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Nöbet sırasında ayağının kayması sonucu düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş, memleketi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine Bağlı Balcam köyünde ebediyete uğurlandı. Şehidin naaşı ilk olarak baba evine getirildi. Burada annesi Emine ve babası Arif Sarıtaş, oğlunun tabutuna sarılarak feryat etti. Şehidin baba evinden helallik alınmasının ardından Balcam Camii önünde tören düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, askeri erkan ve çok sayıda köy halkı ile çevre ilçelerden vatandaşlar katıldı.
Şehit Sarıtaş, İl Müftüsü Şükrü Çubukçu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, vatandaşların omuzlarında köy mezarlığında toprağa verildi.
4 yıl önce göreve başlayan ve son olarak Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde görev yapan şehidin bekar olduğu öğrenildi.

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