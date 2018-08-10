Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç'ün cenazesi Ağrı'da defnedildi.
Şehit Güç'ün (23) cenazesi Hakkari'deki törenin ardından dün askeri helikopterle memleketi Ağrı'ya, buradan da Tutak ilçesine götürüldü.
Tutak Devlet Hastanesi'nden cenaze aracıyla alınan naaş, tekbirler ve sloganlar eşliğinde bayraklarla donatılan cadde üzerinden 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na getirildi.
Güç'ün naaşı cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Akyele köyünde toprağa verildi.
Nizamettin ve Melahat Güç çiftinin 5 çocuğundan biri olan Güç'ün iki yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başladığı öğrenildi.
Baba Nizamettin ve anne Melahat Güç, şehidin kız kardeşleri ve yakınlarının hazır bulunduğu törene, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, vali yardımcıları Ejder Demir, Onur Kökçü, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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