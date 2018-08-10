HABER

Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç'ün naaşı, memleketi Ağrı'da toprağa verildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç'ün cenazesi Ağrı'da defnedildi.

Şehit Güç'ün (23) cenazesi Hakkari'deki törenin ardından dün askeri helikopterle memleketi Ağrı'ya, buradan da Tutak ilçesine götürüldü.

Tutak Devlet Hastanesi'nden cenaze aracıyla alınan naaş, tekbirler ve sloganlar eşliğinde bayraklarla donatılan cadde üzerinden 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na getirildi.

Güç'ün naaşı cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Akyele köyünde toprağa verildi.

Nizamettin ve Melahat Güç çiftinin 5 çocuğundan biri olan Güç'ün iki yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başladığı öğrenildi.

Baba Nizamettin ve anne Melahat Güç, şehidin kız kardeşleri ve yakınlarının hazır bulunduğu törene, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, vali yardımcıları Ejder Demir, Onur Kökçü, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu
Gürültü yapan teyzesini katletti!Gürültü yapan teyzesini katletti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı şehit Şehit asker Ömer Güç şehit Güç toprağa verildi Tutak

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuk sevgis

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuk sevgis

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Gürültü yapan teyzesini katletti!

Gürültü yapan teyzesini katletti!

Rize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyor

Rize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyor

Tuzla'da askeri alanda yangın!

Tuzla'da askeri alanda yangın!

Polis bile şok geçirdi: Eşim yap dedi ben de yaptım!

Polis bile şok geçirdi: Eşim yap dedi ben de yaptım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.