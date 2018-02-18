Şehit askerlerin naaşı hastaneye getirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sel sularına kapılan şehit askerlerin naaşları Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.
Olay yerindeki su seviyesinin çekilmesinin ardından şehit askerlerin naaşının bulunduğu öğrenilirken, şehitlerin cenazelerine zırhlı aracın 100 metre ilerisinde ulaşıldığı belirtildi. Şehit askerlerin cenazeleri Akçakale Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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