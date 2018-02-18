IHAAW204545-GEN/18-02-2018
- Şehit askerlerin naaşına ulaşıldı
- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sel sularına kapılan şehit askerlerin naaşlarına ulaşıldı. Olay yerindeki su seviyesinin çekilmesinin ardından şehit askerlerin naaşının bulunduğu öğrenilirken, şehitlerin cenazelerine zırhlı aracın yakınlarında ulaşıldığı belirtildi. Şehit askerlerin cenazeli Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürülüyor.
18.02.2018 20:45:45 TSI
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